Diretta/ Sudtirol Lecco streaming video tv: senza margine di errore (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL LECCO: LA CAPOLISTA NON PUÒ PERMETTERSI PASSI FALSI

Sudtirol Lecco, in diretta sabato 2 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Nonostante un grandissimo campionato fin qui disputato, resta senza margini di errore il Sudtirol che ha visto scendere, a causa delle prime due sconfitte contro Piacenza e Feralpisalò nelle ultime 6 giornate, da 10 a 4 punti il vantaggio sul Padova secondo, con i biancoscudati che non stanno perdendo un colpo alle spalle degli altoatesini.

Nelle ultime quattro giornate è previsto anche lo scontro diretto a Bolzano, per questo il Sudtirol deve provare a fare bottino pieno contro un Lecco tornato alla vittoria contro il Trento dopo la sconfitta subita sul campo dell’Albinoleffe. Blucelesti quinti in classifica e ormai certi dei play off, in un campionato fin qui ricco di soddisfazioni. All’andata Sudtirol vincente 0-1 in casa del Lecco grazie a un gol di Odogwu, l’8 ottobre 2006 è stato invece il Lecco a imporsi col punteggio di 0-2 nell’ultimo precedente allo stadio Druso.

DIRETTA SUDTIROL LECCO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Lecco è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 259 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL LECCO

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Lecco, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Ivan Javorcic schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi; Malomo, Zaro, Curto, Davi; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi, Rover; De Marchi. Risponderà il Lecco allenato da Luciano De Paola con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Pissardo; Celjak, Battistini, Enrici; Vasic, Nesta, Masini, Lora, Buso; Morosini, Ganz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











