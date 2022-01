Diretta Sudtirol Legnago Salus/ Streaming video tv: partita senza storia? (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL LEGNAGO SALUS: LA CAPOLISTA PER VOLARE

Sudtirol Legnago Salus, in diretta dal Druso di Bolzano, si gioca alle ore 14:30 di sabato 29 gennaio: la partita è valida per la 24^ giornata nel girone A di Serie C 2021-2022. Terzo impegno in una settimana per gli altoatesini, che hanno disputato anche il recupero contro la Triestina e sono quasi in pari; manca ancora una gara ma intanto è stato confermato il primo posto, dunque stagione dominante per un Sudtirol che nel frattempo ha anche chiuso i conti, salvo miracoli della Fidelis Andria, con la qualificazione alla finale di Coppa Italia Serie C.

Il Legnago Salus invece ha la peggior difesa del girone e deve fare i conti con una classifica brutta, i veneti lottano per salvarsi e domenica scorsa hanno subito un’incredibile beffa, facendosi riprendere dalla Virtus Verona al 94’ e lasciando per strada una vittoria che sarebbe stata preziosissima. Vedremo quello che succederà nella diretta di Sudtirol Legnago Salus, ma mentre aspettiamo possiamo fare qualche considerazione circa le scelte che potranno essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SUDTIROL LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà a disposizione una diretta tv per Sudtirol Legnago Salus, che non è una di quelle scelte per questa giornata di Serie C. Tuttavia, come ormai sappiamo, le gare di terza divisione sono trasmesse su Eleven Sports che è il broadcaster ufficiale per campionato e Coppa Italia, e dunque manderà in onda anche questa partita. La diretta Sudtirol Legnago Salus in streaming video: dovrete essere abbonati al servizio (a pagamento) oppure acquistare il singolo evento, ma in ogni caso dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL LEGNAGO SALUS

Ivan Javorcic dispone come sempre i suoi con il 4-3-1-2: in Sudtirol Legnago Salus solito ballottaggio Voltan-Casiraghi sulla trequarti, poi scalpita Galuppini che potrebbe togliere il posto a Rover per affiancare Odogwu in attacco. A centrocampo Fink e Marco Moscati sono le alternative a Emanuele Gatto con Broh e Tait verso la conferma, in difesa Curto o Zaro al fianco di Vinetot con De Col e Fabbri che agiranno sulle corsie esterne, in porta come sempre vedremo Poluzzi.

Il Legnago Salus di Michele Serena gioca invece con il 4-3-3: davanti a Enzo avremo Gasparetto e Bondioli con Andrea Bruno ed Enrico Rossi (o Pitzalis) come laterali bassi, poi un centrocampo nel quale Antonelli sarà il vertice basso stretto tra Ricciardi e Giacobbe che giocheranno da mezzali, con Yabré che però potrebbe avere una maglia da titolare. Davanti, Lazarevic e Juanito Gomez dovrebbero avere garantiti i posti sugli esterni; Bruci sarà la prima punta con la concorrenza di Sgarbi.

