Diretta/ Sudtirol Mantova (Serie C) streaming video e tv: altoatesini in bilico

DIRETTA SUDTIROL MANTOVAI I PADRONI DI CASA VOGLIONO SVOLTARE

Sudtirol Mantova, diretta dal signor Luciani di Roma 1, mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 18.30 sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata nel girone B del campionato di Serie C, che si disputerà in un turno infrasettimanale. Altoatesini in bilico dopo il primo momento difficile della stagione. Il Sudtirol sembrava in grado di poter puntare alla vetta della classifica del girone, sono arrivate invece tre partite senza vittoria negli ultimi impegni: dopo la sconfitta nello scontro diretto di Padova, pari interno contro la Sambenedettese e ancora una “X” contro il Fano in trasferta. Il Padova primo in classifica si è allontanato di 4 lunghezze e ora gli altoatesini proveranno a rimettersi in carreggiata contro un Mantova che resta a metà classifica. Virgiliani secondo attacco del campionato con 15 gol realizzati, ma dopo due cinquine interne consecutive nell’ultimo impegno in casa contro l’Imolese è arrivato un inusuale pareggio 0-0 che ha comunque fatto compiere un ulteriore passo avanti in classifica alla squadra di Troise.

DIRETTA SUDTIROL MANTOVA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Mantova sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL MANTOVA

Le probabili formazioni di Sudtirol Mantova, sfida che andrà in scena presso lo stadio Druso di Bolzano. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Stefano Vecchi con un 4-3-1-2: Poluzzi, El Kaouakibi, Vinetot, Malomo, Davì; Tait, Gatto, Karic; Fink; Magnaghi, Rover. Gli ospiti guidati in panchina da Emanuele Troise schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Tozzo, Esposito, Milillo, Cecchi, Zanandrea, Militari, Zibert, Gerbaudo, Cheddira, Vano, Rosso.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote relative alle scommesse sulla sfida di Serie C tra Sudtirol e Mantova offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga col segno 1 viene fissata ad una quota di 1.95, per il segno X con l’eventuale pareggio tra le due formazioni la scommessa paga 3.25 volte la posta scommessa, mentre in successo fuori casa con il segno 2 viene proposto a una quota di 3.80.



