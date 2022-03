Diretta/ Sudtirol Mantova streaming video tv: dopo la prima sconfitta (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL MANTOVA: LA CAPOLISTA NON VUOLE DISTRAZIONI

Sudtirol Mantova, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Druso di Bolzano sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Gli altoatesini fronteggiano una situazione inedita in questa stagione: la reazione a una sconfitta, visto che quella di Piacenza è stata la prima nel campionato della capolista del girone A, che mantiene comunque 7 punti di vantaggio sul Padova secondo e che in mezzo alla settimana ha battuto 3-1 la Fidelis Andria approdando in finale di Coppa Italia di Serie C, dove affronterà proprio i biancoscudati.

Il Mantova staziona al confine della zona play off a quota 34 punti a braccetto con l’Albinoleffe: i virgiliani continuano a crescere anche se la classifica alle loro spalle resta corta e perdere punti con disinvoltura non è possibile neanche in casa della capolista. All’andata è stato il Sudtirol a fare bottino pieno allo stadio Martelli, vittoria di misura grazie a una rete messa a segno da Odogwu al 90′, altoatesini vincenti sul Mantova anche nell’ultimo precedente allo stadio Druso, 2-1 l’11 novembre 2020.

DIRETTA SUDTIROL MANTOVA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Mantova è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Mantova, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Ivan Javorcic schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi; De Col, Zaro, Curto, Fabbri; Tait, Gatto, Broh; Voltan, Rover; Odogwu. Risponderà il Mantova allenato da Giuseppe Galderisi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Marone; Pinton, Checchi, Milillo, Darrel; Bruccini, Gerbaudo; Guccione, Piovanello, Paudice; Monachello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.42, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.



