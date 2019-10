Diretta Sudtirol Modena/ Streaming video tv: quote, biancorossi favoriti (Serie C)

Sudtirol Modena, diretta dall’arbitro Eugenio Scarpa, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa altoatesini hanno cambiato del tutto marcia nelle ultime partite di campionato, dopo un avvio che era stato poco brillante. Tre vittorie consecutive per il Sudtirol che ha espugnato il campo dell’Arzignano, ha vinto in casa nel turno infrasettimanale contro la Fermana e poi con i gol di Turchetta e Rover entrambi nel secondo tempo hanno piegato 0-2 in trasferta il Fano. Peraltro tre vittorie ottenute senza subire un solo gol, col Sudtirol che ha dimostrato di aver cambiato marcia dopo lo schiaffo interno subito con la sconfitta 0-3 contro la Reggio Audace. Gli altoatesini proveranno a prolungare la serie positiva contro un Modena che arriva al ‘Druso’ comunque in serie positiva da quattro partite. I gialloblu dopo la vittoria sul campo dell’Imolese hanno pareggiato contro Feralpisalò e Sambenedettese, per poi battere 4-2 in casa il Rimini con gol di Ferrario e Sodinha e una doppietta di De Grazia. 8 punti in 4 partite che hanno portato il Modena lontano dai bassifondi della classifica del girone B, in zona play off.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE SUDTIROL MODENA

La diretta tv di Sudtirol Modena non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL MODENA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sudtirol Modena, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. 4-3-1-2 per il Fano guidato in panchina da Vecchi, schierato con: Cucchietti; Ierardi, Polak, Vinetot, Fabbri; Tait, Berardocco, Morosini; Casiraghi; Mazzocchi, Petrella. 3-4-2-1 per il Modena allenato da Mauro Zironelli in campo con: Gagno; Ingegneri, Zaro, Perna; Laurenti, Pezzella, Boscolo Papo, Bearzotti; Tulissi, Sodinha; Ferrario.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Sudtirol Modena, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella altoatesina: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 2.10 volte la somma investita, mentre viene offerta a 3.55 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.15 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.35 e under 2.5 quotato 1.55.



