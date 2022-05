DIRETTA/ Sudtirol Modena video streaming tv: nessun pareggio nei precedenti

DIRETTA SUDTIROL MODENA: I TESTA A TESTA

Si è giocata in 7 occasioni la diretta di Sudtirol Modena: curiosamente non ci sono pareggi e il quadro ci consegna quattro vittorie per gli altoatesini a fronte di tre successi dei canarini. Il Modena non ha mai vinto al Druso, mentre il Sudtirol avendo un successo in più ha espugnato il Braglia in una occasione, che peraltro è recente perché si tratta della partita del novembre 2020, vinta 2-1 nel girone B dello scorso campionato. Possiamo anche dire che il quadro prevede incroci dispari perché nell’agosto 2012 il Modena aveva battuto il Sudtirol nel secondo turno di Coppa Italia (gol di Sinisa Andjelkovic, poi espulso, e Matteo Ardemagni); l’ultima che si è giocata sul campo degli altoatesini è stata invece nel marzo dell’anno scorso, naturalmente per il girone di ritorno della Serie C.

Diretta/ Modena Bari (risultato finale 3-3): tripletta di Bonfanti in rimonta!

Ricordiamo che il Sudtirol era ancora nel girone B, che aveva chiuso al terzo posto alle spalle di Perugia e Padova; il Modena invece era risultato essere la quarta forza di un campionato veramente meraviglioso. La sfida diretta era terminata 2-0, e la squadra ancora allenata da Stefano Vecchi aveva trovato entrambi i gol nel primo tempo: aveva sbloccato un tiro da fuori di Davide Voltan, il raddoppio al 22’ lo aveva timbrato Daniele Casiraghi su punizione. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Bari Sudtirol (risultato finale 1-2): decide il gol di Casiraghi!

SUDTIROL MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Sudtirol Modena di Supercoppa Serie C sarà disponibile su Rai Sport +, canale 58 del digitale terrestre. Di conseguenza sarà possibile visionare la partita anche in diretta streaming video tramite l’applicazione RaiPlay. In alternativa, come di consueto, la piattaforma Eleven Sport offre la trasmissione della diretta Sudtirol Modena in streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

Diretta/ Triestina Sudtirol (risultato finale 0-2): Casiraghi eroe promozione!

ALTOATESINI FAVORITI

Sudtirol Modena, in diretta sabato 14 maggio alle ore 16:00 dallo stadio Marco Druso di Bolzano, è valida per la Supercoppa di Serie C. Sarà di fatti una finale, in quanto la vincente di questa partita conquisterà il trofeo. Gli altoatesini arrivano a questa gara, dopo aver battuto il Bari al San Nicola con il punteggio di 1-2. Grazie a questo successo, la squadra di Ivan Javorcic è in testa alla classifica della competizione.

Il Modena è reduce dal pareggio casalingo contro il Bari, gara terminata con il punteggio di 3-3. La compagine di Attilio Tesser è costretta a vincere per conquistare la vittoria della Supercoppa, in quanto ha 2 punti in meno rispetto all’avversario odierno. In caso di pareggio infatti, sarà il Sudtirol ad alzare il trofeo, mentre il Bari è ormai escluso dai giochi, dopo un pareggio e una sconfitta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SUDTIROL MODENA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Sudtirol Modena, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la Supercoppa di Serie C. I padroni di casa, guidati da Ivan Javorcic, dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-2-1. Questa la probabile formazione titolare del Sudtirol per la partita con il Modena: Meli; De Col, Vinetot, Zaro, Fabbri; Moscati, Eklu, H’Maidat; Galuppini, Rover; Fischnaller.

Il tecnico dei canarini, Attilio Tesser dovrebbe schierare la sua formazione con il modulo 4-3-2-1. Questa la probabile formazione titolare del Modena per la gara di Supercoppa che si disputerà in casa del Sudtirol: Narcisio; Oukhadda, Baroni, Silvestri, Renzetti; Magnino, Di Paola, Armellino; Duca, Giovannini; Bonfanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA