Diretta/ Sudtirol Padova streaming video e tv. Si assegna il trofeo (Coppa Serie C)

DIRETTA SUDTIROL PADOVA: PER IL TITOLO IN COPPA ITALIA SERIE C!

Sudtirol Padova, in diretta mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 20.00 presso lo stadio Druso di Bolzano sarà una sfida valida per la finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C. Si assegna il trofeo tra le due formazioni che si stanno giocando il salto diretto in Serie B nel girone A. Le due squadre sono attese peraltro dallo scontro diretto allo stadio Druso alla penultima giornata, col Sudtirol che ha visto ridursi da 10 a 2 i punti di vantaggio su un Padova capace di una rimonta super.

La Coppa può diventare dunque un antipasto di questa entusiasmante corsa alla Serie B, ma anche una partita in cui scoprire troppo le carte potrebbe non essere troppo prudente. Entrambi gli allenatori, Javorcic e Oddo, potrebbero cambiare qualcosa rispetto alla formazione tipo schierata in campionato e lo 0-0 dell’andata lascia ovviamente in bilico tutti i discorsi per la conquista del trofeo.

DIRETTA SUDTIROL PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirl Padova sarà trasmessa su Rai Sport + e Rai Sport, con la finale di Coppa Italia di Serie C che sarà dunque visibile sulla televisione di stato in chiaro per tutti (anche tramite Rai Play sito o app) ma naturalmente rimane valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports. In questo caso la visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Padova, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Ivan Javorcic schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meli; Heinz, Zaro, Malomo, Fabbri; Eklu, H’Maidat, Moscati; Voltan; Galuppini, Fischnaller. Risponderà il Padova allenato da Massimo Oddo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vannucchi; Germano, Ajeti, Monaco, Kirwan; Settembrini, Della Latta, Dezi; Chirico, Cissé, Jelenic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.

