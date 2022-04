Diretta/ Sudtirol Padova streaming video tv: la sfida dell’anno (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL PADOVA: GRANDE SFIDA!

Sudtirol Padova, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Druso di Bolzano sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. E’ la partita dell’anno, attesissima e decisiva per la promozione in Serie B. Dopo aver visto ridursi da 10 a 2 i punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, la capolista Sudtirol è chiamata a chiudere la pratica contro un Padova che ha avuto il merito di non arrendersi mai.

Biancoscudati capaci di mettere in fila 8 vittorie consecutive in campionato e in grado di tenere aperto un discorso promozione che pareva irrimediabilmente chiuso. Le due formazioni si sono già affrontare nella finale di Coppa Italia di Serie C, con il Padova che si è preso il trofeo grazie a un gol messo a segno da Jelenic, espugnando lo stadio Druso. Il match d’andata in campionato all’Euganeo è invece terminato con un pari a reti bianche.

DIRETTA SUDTIROL PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Padova sarà garantita anche in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa inoltre che sarà disponibile per tutti la diretta streaming video su Rai Play, la quale andrà ad aggiungersi quella garantita a pagamento sulla piattaforma Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Padova, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Ivan Javorcic schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meli; De Col, Zaro, Curto, Fabbri; Tait, H’Maidat, Moscati; Casiraghi; Galuppini, Fischnaller. Risponderà il Padova allenato da Massimo Oddo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vannucchi; Kirwan, Valentini, Monaco, Gasbarro; Settembrini, Della Latta, Dezi; Jelenic, Santini, Bifulco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











