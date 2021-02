Diretta Sudtirol Padova/ Streaming video tv: scontro al vertice (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL PADOVA: SCONTRO TRALE PRIMA DELLA CLASSE

Sudtirol Padova, diretta dall’arbitro Mario Vigile della sezione Aia di Cosenza, è la grande sfida al vertice del girone B della Serie C, piatto forte della ventiseiesima giornata di campionato che andrà in scena alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 21 febbraio 2021, presso lo stadio Druso di Bolzano. Basta uno sguardo alla classifica per capire perché la diretta di Sudtirol Padova sarà così importante: gli altoatesini sono secondi in classifica a quota 48 punti e inseguono i veneti, che sono invece capolista a quota 53 punti.

Sudtirol Padova potrebbe dunque sancire un riavvicinamento ai vertici del girone B (del quale beneficerebbero anche le altre inseguitrici), oppure il Padova potrebbe lanciare una vera e propria fuga. Per il Sudtirol il problema è che di recente c’è stato un calo nei risultati, proprio mentre il Padova ha innestato il turbo: nel turno infrasettimanale ad esempio ha pareggiato 0-0 contro un Carpi non irresistibile, mentre i veneti hanno vinto 2-0 contro il fanalino di coda Arezzo. Nulla di memorabile, ma intanto il distacco comincia a crescere…

DIRETTA SUDTIROL PADOVA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Padova sarà garantita in pay-per-view da Sky, per la precisione sul canale Sky Sport 253, una proposta che si va naturalmente ad aggiungere alla diretta streaming video che la piattaforma Eleven Sports offre per tutte le partite di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PADOVA

Proviamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni per Sudtirol Padova. Per gli altoatesini ecco un modulo 4-3-1-2 con El Kaouakibi, Polak, Curto e Fabbri nella difesa a quattro davanti al portiere Poluzzi; a centrocampo il terzetto composto da Tait, Greco e Karic, infine il reparto offensivo che per il Sudtirol dovrebbe vedere il trequartista Voltan alle spalle dei due attaccanti Fischnaller e Magnaghi. Dall’altra parte, ecco per il Padova questo possibile 4-3-1-2: Vannucchi tra i pali; i quattro difensori Germano, Rossettini, Kresic e Gasbarro; a centrocampo il terzetto con Hallfredsson, Ronaldo e Della Latta, infine il reparto offensivo con Firenze trequartista in appoggio ai due attaccanti, Nicastro e Santini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Sudtirol Padova in base alle quote dell’agenzia Eurobet. Il segno 2 è considerato favorito e viene infatti quotato a 2,55, poi si sale a quota 2,65 in caso di segno 1 e fino a 3,25 volte la posta in palio per chi invece ha giocato il segno X.



