Serie B, Diretta Sudtirol Palermo, streaming video tv: ancora zero sconfitte in campionato per altoatesini e siciliani (14 settembre 2025)

DIRETTA SUDTIROL PALERMO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ormai è arrivato il momento di vivere insieme la diretta Sudtirol Palermo, stuzzicante sfida tra estremo Nord ed estremo Sud d’Italia e partita che nel corso della storia ci ha regalato appena sei precedenti, ma che risalgono alle ultime tre stagioni e sono dunque più che indicativi. Curiosamente, il Sudtirol ha vinto il primo e l’ultimo e ha sempre festeggiato al Renzo Barbera: il primo giorno dello scorso maggio avevano deciso Antonio Barreca e Gabriele Gori, su rigore, ribaltando l’iniziale vantaggio rosanero di Pietro Ceccaroni. Il Palermo ha tre vittorie consecutive, due delle quali in trasferta: maggio e settembre 2024.

Campionati diversi, ma comunque stesso esito: in particolare nella settima giornata dello scorso campionato la vittoria era arrivata grazie ai gol di Rayyan Baniya, Salim Diakité e Roberto Insigne, il Sudtirol aveva temporaneamente pareggiato grazie a una punizione del solito Daniele Casiraghi. La settima sfida tra le due squadre registrerà finalmente un successo per i padroni di casa? Stiamo per scoprirlo insieme, infatti qui allo stadio Druso è davvero tutto pronto la diretta Sudtirol Palermo può realmente farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA SUDTIROL PALERMO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Sudtirol Palermo vi basterà essere abbonati a DAZN o ad Amazon Prime, dov’è presente LaB Channel. Per la diretta streaming invece dovrete affidarvi a quelle applicazioni.

SUDTIROL PALERMO, ROSANERO OSPITI

Staremo a vedere se una delle due squadre oggi impegnate l’una contro l’altra perderà il primo match del campionato. Infatti la diretta Sudtirol Palermo vede sfidarsi formazioni ancora imbattute in questa domenica 14 settembre 2025 alle ore 17:15.

Il Sudtirol ha riscattato l’eliminazione al primo turno di Coppa Italia contro il Como con quattro punti in due partite in Serie B. I biancorossi hanno pareggiato in quel di Catanzaro e vinto in casa contro la Sampdoria per 3-1.

Al contrario il Palermo ha vinto la prima con la Reggiana per 2-1 e pareggiato al seconda gara, quella tra le mura amiche con il Frosinone. Da non dimenticare che i rosanero hanno avuto la meglio in Coppa Italia con la Cremonese ai rigori.

LE PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PALERMO

Il Sudtirol si schiera con il modulo 3-5-2 con Adamonis in porta, pacchetto arretrato composto da Kofler, Pietrangeli e Masiello. A centrocampo spazio a El Kaouakibi, Tait, Tronchin, Casiraghi e Davi con Odogwu e Pecorino in avanti.

Per quanto riguarda il Palermo invece l’assetto tattico sarà 3-4-2-1. Joronen tra i pali, difesa a tre con Peda, Bani e Ceccaroni: Nella zona nevralgica del campo ci saranno Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello mentre Palumbo farà coppia con Brunori da trequartisti. Unica punta Pohjanpalo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SUDTIROL PALERMO

La squadra favorita per questo incontro è il Palermo a 2.10 mentre il Sudtirol è dato a 3.60 col pareggio a 3.20. Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.90.