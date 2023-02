Diretta Sudtirol Palermo/ Streaming video tv: siciliani in crescita (Serie B)

DIRETTA SUDTIROL PALERMO: PUNTI PLAY-OFF IN PALIO

La diretta Sudtirol Palermo, in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:00, mette in palio punti preziosi per le posizioni di alta classifica. Partita chiave per capire le ambizioni del Sudtirol, tra le rivelazioni di questa stagione.

Mentre la squadra di Bisoli ha dimostrato di saper tenere il passo del gruppo di testa, il Palermo, al momento a metà classifica, fatica a trovare continuità: questa l’occasione giusta per dirimere i dubbi. Il Sudtirol si è fermato nelle ultime due giornate, dove sono arrivati soltanto due pareggi. Anche il Palermo non vince da due partite ma nell’ultima giornata ha fermato la capolista Frosinone, l’obiettivo resta consolidare un posto nei prossimi play-off.

SUDTIROL PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sudtirol Palermo, valida per la ventiseiesima giornata di Serie B, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

SUDTIROL PALERMO: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Palermo vedono qualche problema da ambo le parti. Per mister Bisoli un’assenza certa, per squalifica. L’unica defezione dovrebbe essere quella di Lunetta (espulso nella gara contro il Cosenza). Ma contro il Palermo, comunque, tornerà a disposizione Masiello, che a Cosenza era squalificato. In casa rosanero, invece, permane il dubbio legato alle condizioni di Nedelcearu, il quale finora ha saltato solo un match in stagione. In caso di forfait, il tecnico rosanero può pensare a Mateju e Graves come ipotetiche soluzioni.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Sudtirol Palermo vedono una sfida molto equilibrata. Secondo Snai, il successo dei padroni di casa vale 2.60 contro i 2.90 attribuiti agli ospiti e la quota 3.05 riferita al segno X. Ci si aspettano pochi gol e l’Over 2.5 a 2.25 è la dimostrazione di quanto detto. L’Under 2.5, invece, si gioca a 1.57.

