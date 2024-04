DIRETTA/ Sudtirol Parma video streaming tv: numeri identici nella breve storia (Serie B, 6 aprile 2024)

DIRETTA SUDTIROL PARMA: TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta Sudtirol Parma. Per entrare meglio in clima partita andiamo a vedere tutti i testa a testa di questa sfida che si è giocata nella storia cinque volte. Fin qui c’è molto equilibrio dato che entrambe le squadre hanno vinto due partite a testa più un pareggio, quello del penultimo scontro a livello cronologico, terminato 0-0 all’Ennio Tardini nel 2023.

Video/ Como Sudtirol (2-0) gol e highlights: reti di Da Cunha e Gabrielloni! (Serie B, 1 aprile 2024)

Nello stesso anno, ma all’andata di questa stagione, il Parma ha conquistato i tre punti con un gol per tempo ovvero Bonny nella frazione iniziale e Man su rigore verso l’ora di gioco. L’ultima vittoria del Sudtirol è del 2022, 1-0 casalingo firmato Hans Nicolussi Caviglia. Questa è stata la prima vittoria in casa tra queste due squadre visto che i due precedenti erano stati entrambi 1-0, uno a testa, ma maturati tutti in trasferta: 1-0 Parma nel 2016 e 1-0 Sudtirol nel 2017. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Parma Catanzaro (risultato finale 0-2): gran colpo dei calabresi (Serie B, 1 aprile 2024)

DIRETTA SUDTIROL PARMA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Sudtirol Parma sarà visibile in tanti modi diversi, quello più tradizionale consiste nel fare un abbonamento al tv satellitare di Sky e aggiungere ad esso il pacchetto Calcio. Per gli utenti più Smart con le stesse modalità sarà possibile seguire la partita anche con la piattaforma di NowTv, mentre in ultima battuta si potrà vedere anche con Dazn.

LA PRESENTAZIONE

Altro grande match tutto da vivere in questa diretta di Sudtirol Parma, incontro valido per la 32esima giornata di Serie B con il fischio di inizio fissato per oggi 6 aprile alle ore 14,00. La squadra tirolese arriva a questo match dopo una sconfitta contro il Como per 2-0, che li ha fatti scivolare al dodicesimo posto in classifica.

Diretta/ Como Sudtirol (risultato finale 2-0): Cutrone manca il tris! (Serie B, 1 aprile 2024)

Un momento complicato per il Sudtirol, che cerca di ritrovare la propria forma e la propria determinazione per risalire in classifica. Dall’altra parte, nonostante la sconfitta contro il Catanzaro, il Parma rimane saldamente al primo posto in classifica, con un margine confortevole rispetto alle inseguitrici.

SUDTIROL PARMA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci sulle probabili formazioni della diretta di Sudtirol Parma cercando di scovare i possibili protagonisti del match: per i padroni di casa, è probabile che Ciervo scenda in campo dal primo minuto. Nell’ultimo match, pur partendo dalla panchina, si è dimostrato molto pericoloso con le sue sovrapposizioni in area, creando situazioni di pericolo per la difesa avversaria.

La sua presenza sin dall’inizio potrebbe dare più incisività all’attacco del Sudtirol. Dall’altra parte del campo, per il Parma, ci si aspetta che Hernani sia schierato in cabina di regia. Con il suo piede educato, è una minaccia costante su calci di punizione, capace di creare occasioni pericolose e mettere in difficoltà il portiere avversario.

SUDTIROL PARMA, LE QUOTE

Per chi volesse fare una scommessa su questa partita andiamo a scandagliare le quote della diretta di Sudtirol Parma dal sito della Snai: il segno 1 è fissato a 2,8 mentre il pareggio distinto dalla X a 2,5. La vittoria crociata invece è quotata 1,8.

© RIPRODUZIONE RISERVATA