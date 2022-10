DIRETTA/ Sudtirol Parma video streaming tv: ci sono appena due precedenti

DIRETTA SUDTIROL PARMA: IL TESTA A TESTA

Guardiamo i precedenti che introducono la diretta di Sudtirol Parma. Le due squadre si sono trovate nello stesso campionato una sola volta nella loro storia, precisamente nel campionato 2016/17 in Serie C. In entrambi i casi, curiosamente, la squadra ospite riusciva a imporsi col risultato finale di 1-0. All’andata in Trentino Alto Adige i gialloblù riuscirono a vincere grazie a un gol di Nocciolini al minuto 61. Gli ingressi di Torregrossa e Vasco per i padroni di casa non furono successivi per ritrovare la strada del pareggio.

DIRETTA/ Parma Bari (risultato finale 1-0): la decide il timbro di Benedyczak

All’Ennio Tardini, circa cinque mesi dopo, la squadra ospite riusciva a vincere una gara davvero molto equilibrata. Sullo 0-0 per 91 minuti veniva decisa da una giocata di Gliozzi che si toglieva la soddisfazione di aver regalato alla sua squadra tre punti davvero meritati. E oggi? Staremo a vedere cosa ci dirà una gara che sicuramente avrà dei punti di forza molto interessanti in tanti calciatori presenti da una parte e dall’altra. (Matteo Fantozzi)

Diretta/ Perugia Sudtirol (risultato 1-2): crisi Baldini, nel finale Carretta +3!

SUDTIROL PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sudtirol Parma sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Parma in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Diretta/ Parma Reggina (risultato finale 2-0): raddoppio di Valenti nella ripresa!

RISULTATO APERTISSIMO

Sudtirol Parma, in diretta sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valida per la 10^ giornata del campionato di Serie B. Altoatesini vogliosi di stupire ancora, 6 risultati utili consecutivi in campionato con l’arrivo di Bisoli in panchina che ha rappresentato una svolta per il Sudtirol, con l’ultima vittoria a Perugia che ha permesso di agganciare l’ottavo posto e la zona play out a quota 14 punti.

Il Parma è invece sesto in classifica con 2 punti in più e l’ultima vittoria contro la Reggina capolista che ha rilanciato le ambizioni di primato dei Ducali, che hanno conquistato 3 vittorie e 10 punti nelle ultime 4 sfide disputate in campionato. Tra i professionisti Sudtirol e Parma si sono incrociate solo in Serie C nella stagione 2016/17, il Parma ha vinto di misura col punteggio di 0-1 nell’unico precedente disputato a Bolzano l’8 dicembre 2016, gol decisivo di Nocciolini.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PARMA

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Parma, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Pier Paolo Bisoli schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi; De Col, Zaro, Masiello, Berra; Schiavone, Tait, Nicolussi, D’Orazio; Mazzocchi, Odogwu. Risponderà il Parma allenato da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Sohm, Estevez; Coulibaly, Vazquez, Ansaldi; Inglese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA