Diretta Sudtirol Perugia/ Streaming video tv: sogno altoatesino (Serie B)

DIRETTA SUDTIROL PERUGIA: CHE EQUILIBRIO!

Sudtirol Perugia, in diretta con fischio d’inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 marzo 2023, naturalmente dallo stadio Druso della città di Bolzano, sarà una delle partite della ventottesima giornata di Serie B in programma oggi. Basta un rapido sguardo alla classifica per capire che la diretta di Sudtirol Perugia ci offrirà motivazioni diverse ma altrettanto significative per entrambe le formazioni. Il Sudtirol è infatti quarto con 44 punti e può sognare addirittura la promozione diretta in Serie A, che sarebbe naturalmente un sogno per gli altoatesini che sono alla loro prima stagione di sempre in Serie B; il Perugia invece ha 30 punti e quindi gli umbri sono coinvolti nella dura lotta per la salvezza e hanno bisogno di risultati.

Nella scorsa giornata il Sudtirol ha firmato un bel colpo per 0-2 sul campo del Benevento, che conferma la squadra di Bolzano fra le più serie candidate per la promozione, mentre il Perugia arriva da un pareggio casalingo per 0-0 contro il Como che non ha di certo modificato le sorti del campionato umbro. La posta in palio sarà di conseguenza pesante per entrambe e quindi siamo davvero curiosi di scoprire che cosa succederà oggi pomeriggio allo stadio Druso, nella diretta di Sudtirol Perugia…

SUDTIROL PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Perugia sarà trasmessa per gli abbonati sulla televisione satellitare sul canale Sky Sport 253. Come sempre nel campionato cadetto, ci sarà però anche la tripla possibilità della diretta streaming video di Sudtirol Perugia, che sarà garantita ai rispettivi abbonati tramite i servizi garantiti da Sky Go, oppure anche dalle piattaforme di DAZN e HelbizLive.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PERUGIA

Parliamo adesso delle probabili formazioni per la diretta di Sudtirol Perugia. Arrivando da un turno infrasettimanale non è da sottovalutare la possibilità di turnover, ma per il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli schieriamo comunque il modulo 4-4-2 con questi possibili undici titolari: Poluzzi in porta; davanti a lui da destra a sinistra De Col, Zaro, Masiello e Celli nella difesa a quattro, così come sarà a quattro uomini la linea del centrocampo, dove citiamo i nomi di Tait, Pompetti, Belardinelli e Siega, infine potrebbero essere Cissé e Larrivey a formare la coppia d’attacco per il Sudtirol.

Per gli ospiti del Perugia di mister Fabrizio Castori prendiamo invece come riferimento il modulo 3-4-1-2 nel quale Struna, Vulikic e Curado dovrebbero agire nella retroguardia a tre uomini davanti al portiere Gori; ecco poi a centrocampo una linea a quattro per gli umbri con Iannoni, Santoro, Capezzi e Lisi da destra a sinistra, infine schieriamo il reparto offensivo del Perugia con Luperini come trequartista alle spalle delle due punte Olivieri e Matos.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Sudtirol Perugia. L’agenzia di scommesse Snai ritiene incertissimo l’esito, forse a sorpresa data la classifica: il segno 1 è infatti quotato a 2,80 per il successo del Sudtirol, mentre in caso di vittoria esterna da parte del Perugia il segno 2 varrebbe 2,75 volte la posta in palio. Infine, in caso di pareggio il segno X raggiungerebbe la quotazione di 2,95 volte la posta in palio.

