Diretta/ Sudtirol Piacenza streaming video tv: gli altoatesini accelerano? (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL PIACENZA: OSPITI IN CERCA DI RIVINCITA

Sudtirol Piacenza, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Altoatesini chiamati ad accelerare dopo due 0-0 consecutivi, in casa contro la Giana Erminio e in trasferta sul campo della Pro Patria. Il Sudtirol continua a vantare una difesa d’acciaio con un solo gol subito nelle prime nove giornate di campionato, ma l’attacco si è inceppato e il Padova capolista è tornato distante 4 lunghezze per la formazione allenata da Javorcic.

Che resta comunque l’unica imbattuta nel girone A, un qualcosa che il Piacenza dovrà tenere presente soprattutto alla luce dell’inaspettato passo falso in casa contro la Pro Sesto, che invece non aveva ancora mai vinto in campionato. A quota 8 punti i biancorossi emiliani restano nella bagarre delle squadre che rischiano di essere risucchiate sul fondo della classifica. Il 15 dicembre 2019 il Piacenza ha espugnato lo stadio Druso nell’ultimo precedente disputato in casa del Sudtirol, 0-2 il risultato finale in favore degli emiliani.

DIRETTA SUDTIROL PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Sudtirol Piacenza di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PIACENZA

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Piacenza, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Ivan Javorcic schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi, Malomo, Zaro, Curto, Fabbri; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi; Fischnaller, Odogwu. Risponderà il Piacenza allenato da Cristiano Scazzola con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Stucchi, Tafa, Codromaz, Nava; Marino, Corbari, Bobb, Giordano; Cesarini, Gonzi; Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Druso di Bolzano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.83, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.30.



