DIRETTA/ Sudtirol Pisa video streaming tv: doppietta altoatesina un anno fa (Serie B, 11 novembre 2023)

La diretta della sfida tra Sudtirol Pisa vede affrontarsi due squadre che si sono trovate l’una contro l’altra solamente in due occasioni nel passato storico. La prima volta che le due squadre si sono affrontate e stato nello scorso campionato. Il bilancio è totalmente a favore della formazione altoatesina che ha avuto la meglio nella gara di andata con il risultato di 2-1. Ad andare in rete in due occasioni Matteo Rover con due calci di rigore tirati rispettivamente al 35’ e 62’ della sfida. Nei primi 20 minuti il vantaggio da parte della formazione toscana con l’ex Cagliari Ionita.

Gara di ritorno che evidenziò il successo da parte dei tirolesi sul campo del Pisa. Ad andare in gol il centrocampista Luca Belardinelli ribadendo in porta un preciso calcio d’angolo calciato da Daniele Casiraghi. Quest’ultima è stata una gara anche piuttosto fisica con 7 cartellini gialli estratti dal signor Marco Piccinini nel Febbraio del 2023. I gol totali realizzati dalle due formazioni risultano essere tre per i padroni di casa mentre uno solo per i nerazzurri. (Marco Genduso)

SUDTIROL PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sudtirol Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Pisa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

MATCH INTRIGANTE

Sudtirol Pisa, in diretta sabato 11 novembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il Sudtirol, dopo le due vittorie consecutive contro Cremonese e Sampdoria, ha subito la terza sconfitta della stagione nel 2-0 sul campo del Parma, attuale capolista. La partita al Tardini ha visto il Sudtirol trovarsi in difficoltà già al 9′ con la rete del vantaggio del Parma, siglata da Bonny. In avvio di ripresa, un rigore trasformato da Man ha di fatto chiuso i conti. Questo stop ha lasciato la squadra di Pierpaolo Bisoli ferma a 16 punti, scivolando a meno uno dalla zona playoff.

Dall’altra parte, il Pisa, dopo le sconfitte contro Lecce e Venezia, è tornato a ottenere un risultato nel turno precedente pareggiando 1-1 in casa contro il Como. La partita all’Arena Garibaldi ha visto gli ospiti andare in vantaggio dopo 12 minuti con Cutrone. Tuttavia, in avvio di ripresa, Valoti ha segnato il gol del pareggio. Con questo pareggio, il quarto della stagione, i nerazzurri di Alberto Aquilani hanno raggiunto quota 13 punti, ma la zona playout è ora a sole tre lunghezze di distanza.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PISA

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Pisa, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Pierpaolo Bisoli schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davì; Ciervo, Broh, Tait, Casiraghi; Rover, Odogwu. Risponderà il Pisa allenato da Alberto Aquilani con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Esteves, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Veloso, Marin; L. Tramoni, Valoti, Mlakar; Moreo.

SUDTIROL PISA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Pisa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











