Diretta/ Sudtirol Pro Vercelli (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca

DIRETTA SUDTIROL PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA

Eccoci al fischio d’inizio della diretta di Sudtirol Pro Vercelli, atteso incontro di ritorno per i play off di Serie C per la fase nazionale: prima di dare la parola al campo però, andiamo a controllare anche lo storico che unisce i due club. Primo riferimento, come abbiamo già detto, è chiaramente il match di andata di questi play off, andata in scena lo scorso 23 maggio: allora fu vittoria piemontese col risultato di 2-1 e con i gol di Emmanuello e Costantino (a cui solo Casiraghi rispose). Nel complesso però per tale scontro diretto possiamo fare riferimento a sette precedenti, segnati dal 2009 a oggi e solo per il terzo campionato nazionale: nel complesso emergono due pareggi e tre successi della Pro Vercelli, come 2 affermazioni del Sudtirol. Vedremo che cosa accadrà oggi: la diretta Sudtirol Pro Vercelli comincia! (agg Michela Colombo)

DIRETTA SUDTIROL PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Pro Vercelli verrà trasmessa su Sky Sport 255: il canale fa riferimento al pacchetto Calcio di Sky, per il quale servirà un abbonamento specifico (non basta quello generale alla televisione satellitare). In assenza di questo, gli appassionati potranno comunque seguire la partita dei playoff sul portale Eleven Sports e dunque in diretta streaming video, come sappiamo qui sono fornite tutte le gare di Serie C agli abbonati – il servizio è stagionale – oppure a chi decidesse di acquistare di volta in volta il singolo evento.

SUDTIROL PRO VERCELLI: BOMBER

In attesa di dare la parola al campo per la diretta di Sudtirol Pro Vercelli per i playoff della Serie C, ci pare doveroso provare a individuare dei big che potrebbero decidere l’incontro di questo pomeriggio, a suon di gol. In casa altoatesina, in tal senso, ecco che mettiamo in evidenza il profilo di Daniele Casiraghi prima marcatore del club bianco rosso con 14 gol e anche miglior assist man con ei passaggi vincenti in stagione: non solo, pure il trequartista è andato a segno anche nel turno di andata di questa sfida. Per la Pro Vercelli il nome di riferimento rimane Gianmario Comi, capocannoniere del club con ben 12 gol in stagione: la punta però, da che sono cominciati i play off non è ancora andata a segno. Attenzione anche a Rolando, vice capocannoniere con 11 gol e a Zerbin, miglior assist man dei piemontesi con 1 passaggi vincenti. (agg Michela Colombo)

DIRETTA SUDTIROL PRO VERCELLI: RISULTATO NON SCONTATO!

Sudtirol Pro Vercelli, in diretta mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole come match di ritorno del primo turno della fase Nazionale dei play off di Serie C. E’ a rischio la stagione del Sudtirol, a lungo in lizza nel girone B per la promozione diretta in caletteria, ma ritrovatosi a combattere ora per accedere ai quarti di finale della fase Nazionale dei play off. Questo perché gli altoatesini sono caduti nella gara d’andata sul campo della Pro Vercelli, un 2-1 subito in rimonta e particolarmente amaro perché il gol della vittoria per i piemontesi, realizzato da Costantino su calcio di rigore, è arrivato al 95′.

Per non vanificare gli sforzi di una splendida stagione la squadra di mister Vecchi dovrà trovare un acuto importante, ma la Pro Vercelli ha dimostrato la qualità che l’ha fatta battagliare ai piani alti per tre quarti di stagione nel girone A, prima del calo finale che ha dato via libera al duello per la B tra Como e Alessandria, alla fine vinto dai lariani.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della sfida tra Sudtirol e Pro Vercelli allo stadio Druso. I padroni di casa allenati da Stefano Vecchi scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Poluzzi; Morelli, Polak, Curto, Malomo; Karic, Beccaro, Casiraghi; Voltan, Rover; Odogwu. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Francesco Modesto con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Iezzi, Awua, Emmanuello, Gatto; Rolando, Costantino, Zerbin.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Sudtirol e Pro Vercelli, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.87 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.30 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.10 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



