Diretta Sudtirol Ravenna/ Streaming video tv: capolista contro penultima (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL RAVENNA: OCCASIONE PER LA CAPOLISTA

Sudtirol Ravenna, partita che sarà diretta dal signor Davide Di Marco, prende il via alle ore 15:00 di domenica 24 gennaio: per la 20^ giornata nel girone B di Serie C 2020-2021 c’è una bella occasione per gli altoatesini, in quello che è quasi un testa-coda. Il Sudtirol infatti si è ripreso la vetta della classifica chiudendo da campione d’inverno, grazie alla vittoria sulla Vis Pesaro e la contemporanea sconfitta interna del Modena; Stefano Vecchi e tutta la piazza sognano la Serie B ma sanno bene che la concorrenza dei gialloblu, del Padova e del Perugia è agguerrita e non bisognerà sbagliare partite di questo tipo.

Il Ravenna, che a metà novembre ha anche cambiato allenatore, non riesce a cambiare passo: nell’ultimo turno ha perso contro il Carpi incassando 4 gol, e dunque occupa la penultima posizione in graduatoria con il solo Arezzo alle spalle. Serve uno scossone immediato, e chissà che l’affrontare la capolista possa realmente darlo; aspettando che la diretta di Sudtirol Ravenna prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SUDTIROL RAVENNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Ravenna sarà trasmessa sulla televisione satellitare, e dunque gli abbonati all’emittente potranno accedervi dal canale Sky Sport 253; tuttavia, l’appuntamento classico per seguire questa partita resta sul portale Eleven Sports, che da anni fornisce tutto il programma del campionato con il suo servizio di diretta streaming video. Per accedere alle immagini si potrà sottoscrivere un abbonamento al sito, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL RAVENNA

Leandro Greco è squalificato, dunque in Sudtirol Ravenna Vecchi dovrebbe affidarsi a Beccaro, che completerà una mediana nella quale Karić ed Emanuele Gatto dovrebbero essere confermati; davanti invece potrebbe cambiare tutto, con Casiraghi trequartista e la coppia Fischnaller-Magnaghi in attacco senza dimenticarsi del nuovo arrivato Voltan. Gli altoatesini sono una corazzata anche guardando la rosa; in difesa Vinetot e Curto centrali davanti a Poluzzi, sugli esterni Tait sicuro del posto a destra mentre sull’altro versante potrebbe giocare Davì, in luogo di Fabbri. Il Ravenna di Leonardo Colucci si schiera con un 4-3-3: Daniele Ferretti, Mokulu Tembe e Martignago formeranno il tridente offensivo mentre alle loro spalle agiranno Gianluca Esposito e Franchini. Salvatore Papa è squalificato: campo per Fiorani per completare la mediana, in difesa Vanacore e Corentin Fiore giocheranno come terzini mentre davanti al portiere Raspa ci sarà la coppia formata da Jidayi e Paolo Marchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Sudtirol Ravenna possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di intascare una vincita pari a 1,45 volte quanto puntato, per l’eventualità del pareggio (segno X) siamo ad un guadagno che ammonta a 4,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, la cifra ammonterebbe a 6,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA