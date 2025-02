DIRETTA SUDTIROL REGGIANA, CASTORI VUOLE VINCERNE UN’ALTRA

La diretta Sudtirol Reggiana andrà in campo alle 15,00 di domenica 2 febbraio 2025 per la ventiquattresima giornata. Sullo sfondo dello stadio Druso, le due squadre si sfideranno a caccia di punti che sono fondamentali per centrare gli obiettivi di entrambi i club.

Il Sudtirol di Castori arriva da un’importante vittoria per 0 a 3 in casa del Frosinone che ha allontanato gli altoatesini dalla zona retrocessione. Vittoria importante anche per la Reggiana di Viali che ha superato il Palermo nell’ultima giornata.

DIRETTA SUDTIROL REGGIANA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Sudtirol Reggiana sarà trasmessa solo per gli abbonati a DAZN o al servizio di streaming di Amazon Prime Video.

SUDTIROL REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Sudtirol di Castori ha trovato la sua quadra con il 3-5-2 con Giorgini, Pietrangeli e Veseli a difesa della porta di Adamonis. Merkaj e Odogwu saranno i due riferimenti offensivi con Casiraghi e Pyyhtiä a sostegno.

La Reggiana di Viali, invece, andrà in campo con un 4-3-3 con Sampirisi, Meroni, Lucchesi e Libutti a difesa della porta di Bardi. Kabashi giocherà in mediana a supporto del tridente offensivo formato da Portanova, Gondo e Vergara.

SUDTIROL REGGIANA, LE QUOTE

Vediamo insieme anche quali sono le quote in vista della diretta Sudtirol Reggiana utilizzando le proposte di Sisal. L’1 per i padroni di casa è dato a 2,40 contro il 2 per gli ospiti a 3,25 e il pareggio che si ferma a 2,90.

