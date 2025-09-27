Diretta Sudtirol Reggiana streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata di Serie B.

DIRETTA SUDTIROL REGGIANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Sudtirol Reggiana, il nostro obiettivo è quello di capire chi tra le due squadre potrà o meno fare la differenza in ottica tre punti giardando i trend che si possono intuire dai dati forniti dalle due società. Il Sudtirol ha costruito una buona solidità difensiva: solo 1 gol subito di media e percentuali alte nei duelli aerei (oltre il 55% vinti). In fase offensiva però la squadra altoatesina produce meno, con circa 9 tiri tentati e un xG di 1,0, affidandosi spesso a ripartenze veloci.

La Reggiana è più propositiva: possesso medio al 52%, oltre 420 passaggi completati a gara e 12 conclusioni di media, con un xG di 1,4. Tuttavia, concede tanto dietro, con 1,5 gol subiti a partita, spesso su disattenzioni nei piazzati. La sfida mette di fronte una squadra accorta e ordinata contro una che cerca più gioco ma rischia parecchio. Adesso via al commento live della diretta di Sudtirol Reggiana, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il nostro commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

COME VEDERE LA DIRETTA SUDTIROL REGGIANA IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta Sudtirol Reggiana, non ci sono opzioni sulla nostra tv ma il match andrà regolarmente in diretta streaming video su DAZN e LaBChannel.

A RIDOSSO DEI PLAYOFF!

Ci lanciamo verso la diretta Sudtirol Reggiana che si gioca alle ore 15:00 di sabato 27 settembre, ed è una delle partite valide per la quinta giornata nel campionato di Serie B 2025-2026. Attualmente le due squadre sono a ridosso della zona playoff, ma hanno entrambe un rendimento che non definiremmo esaltante.

Una vittoria a testa: per il Sudtirol quella che in questo periodo può apparire scontata (contro la Sampdoria), mentre è curioso il fatto che la Reggiana, due settimane dopo averci perso in trasferta in Coppa Italia, sia riuscita a vendicarsi dell’Empoli battendolo al Mapei Stadium, e dunque ottenendo i tre punti.

A dire il vero però, per il resto, il piatto non è florido: il rendimento è identico perché i punti sono 5 per entrambe, ma il Sudtirol ad esempio non vince da tre partite mentre nelle ultime due la Reggiana ha pareggiato sia contro la Juve Stabia che in casa contro il Catanzaro.

Possiamo allora dire che la situazione non sia negativa ma nemmeno così brillante, gli obiettivi restano alla portata e del resto siamo solo all’inizio, vedremo cosa accadrà nella diretta Sudtirol Reggiana della quale per il momento possiamo provare a valutare le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL REGGIANA

Le scelte di Fabrizio Castori nella diretta Sudtirol Reggiana vertono su un 3-5-2 nel quale El Kaouakibi potrebbe essere chiamato a fare il braccetto difensivo, con Kofler e Pietrangeli davanti ad Adamonis che sembra aver scalzato il veterano Poluzzi dai pali; sugli esterni abbiamo Federico e Simone Davi che potrebbero essere entrambi titolari, con Salvatore Molina e Zedadka in ballottaggio; Tait comanda il centrocampo con Alessandro Mallamo e Tronchin a fargli compagnia, davanti Odogwu e Italeng cercheranno di scalzare Pecorino e Merkaj.

Davide Dionigi utilizza lo stesso modulo con Bonetti, Papetti e Rozzio davanti a Motta, e due esterni che possono essere Rover e Marras; qualora l’atteggiamento voglia essere più contenitivo sono pronti Libutti a destra e Bozzolan a sinistra. Abbiamo poi Charlys e Mendicino che potrebbero essere titolari in mezzo, dove comunque Bertagnoli, Reinhart e Manolo Portanova vanno ancora per la maggiore; incertezze anche davanti, Novakovich e Lambourde (in gol contro il Catanzaro) sono candidati a strappare le maglie di Tavsan e Gondo, titolari lo scorso sabato.

SUDTIROL REGGIANA: PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire anche le quote che l’agenzia Snai ha proposto per la diretta Sudtirol Reggiana, grazie alle quali scopriamo che gli altoatesini sono favoriti con un valore corrispondente a 2,15 volte quanto avrete messo sul piatto; il segno 2 che regola il successo dei granata vi consentirebbe di guadagnare una somma pari a 3,30 volte la giocata, infine con il segno X per il pareggio il vostro guadagno equivarrebbe a 3,25 volte l’importo che sceglierete di investire.