DIRETTA/ Sudtirol Reggina video streaming tv: una vittoria per parte in stagione

DIRETTA SUDTIROL REGGINA, TESTA A TESTA

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Sudtirol Reggina, dobbiamo evidenziare che questa è stata la prima stagione in cui le due società si sono affrontate. Per gli altoatesini infatti si tratta del primo anno di sempre in Serie B, mentre per evidenti motivazioni geografiche Sudtirol e Reggina non sono mai state nello stesso girone in categorie inferiori. I precedenti sono di conseguenza solamente due, ma molto indicativi perché naturalmente sono le partite di questo campionato di Serie B 2022-2023: il bilancio è di una vittoria per parte, con il fattore campo che ha sempre fatto la differenza.

Domenica 28 agosto 2022 la Reggina trionfò con un perentorio 4-0 casalingo allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria nella terza giornata, ma il ritorno allo stadio Druso di Bolzano vide il riscatto del Sudtirol, che sabato 28 gennaio scorso si è imposto per 2-1 contro i calabresi. Se il fattore campo fosse ancora una volta decisivo, sarebbe naturalmente una notizia fantastica per il Sudtirol, che gradirebbe d’altronde anche un pareggio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUDTIROL REGGINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sudtirol Reggina sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Sudtirol Reggina è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

CHI PASSA TROVA IL BARI

La diretta Sudtirol Reggina, in programma venerdì 26 maggio alle ore 20:30, racconta dei quarti di finale dell’attesissimo playoff di Serie B. Rispettivamente la sesta e settima in classifica si contenderanno al Druso di Bolzano un posto in semifinale dove affronteranno il Bari. I padroni di casa, oltre al fattore campo, godono anche della possibilità di pareggiare per assicurarsi il pass per il turno successivo. Da ricordare però che in caso di parità nei minuti regolamentari ci saranno i supplementari ma non i rigori.

Dunque due risultati su tre per gli alto-atesini mentre per la Reggina, che ha conquistato i playoff proprio all’ultima giornata contro l’Ascoli, l’unico esito concesso è quello della vittoria nei 90 o 120 minuti se dovesse finire X nei regolamentari. Un po’ di rammarico per i biancorossi visto che se avessero vinto col Modena nell’ultima gara di campionato avrebbero raggiunto il quarto posto, prendendo il posto al Parma ed evitando di passare per i quarti di finale. Tutto di guadagnato invece come detto per la Reggina che nonostante i cinque punti di penalizzazione è riuscita nell’impresa di rientrare nelle migliori otto.

SUDTIROL REGGINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Reggina vedono i padroni di casa schierarsi secondo l’assetto attico 4-4-2. Tra i pali Poluzzi, a comporre il quartetto difensivo Curto, Zaro, Masiello e Celli. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Carretta, Tait, Belardinelli e Rover. Tandem offensivo formato da Odogwu e Mazzocchi.

Risposta di Inzaghi con il 3-5-2. Contini in porta, terzetto arretrato Loiacono-Camporese-Gagliolo. I due esterni saranno Pierozzi e Di Chiara con Fabbian, Majer e Hernani a centrocampo. Strelec e Rivas si divideranno i compiti in attacco.

SUDTIROL REGGINA, QUOTE PER LE SOCOMMESSE

Le quote della diretta Sudtirol Reggina danno leggermente favorita la squadra di casa a 2.50. Sempre secondo bet365, il segno X vale tre volte la posta in palio così come il 2 fisso in favore degli amaranto.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol tra le due squadre, è quotato 2.50 mentre l’esito opposto a 1.50. Chiudiamo coi segni Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.70.











