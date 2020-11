Diretta/ Sudtirol Sambenedettese (Serie C) streaming video tv: forti ambizioni

DIRETTA SUDTIROL SAMBENEDETTESE: SFIDA AD ALTA QUOTA

La diretta Sudtirol Sambenedettese, domenica 1 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Forti ambizioni per entrambe le squadre, col Sudtirol che era partito in maniera ottimale in questo nuovo campionato, prima di cadere in quella che è stata la sfida al vertice contro il Padova. Battendo gli altoatesini, i biancoscudati sono saliti al primo posto in classifica nel raggruppamento, agganciando proprio il Sudtirol, ora costretto a riscattarsi contro una Samb che ha a sua volta mancato l’aggancio alla vetta perdendo in casa contro il Modena. Un ko che brucia per i marchigiani che avevano risalito la china in maniera convincente in classifica, per poi ritrovarsi di nuovo a -3 in un gruppone di inseguitrici molto ampio, con la classifica del girone B ancora molto corta, il che rende l’avvio di campionato particolarmente avvincente.

DIRETTA SUDTIROL SAMBENEDETTESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Sambenedettese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni di Sudtirol Sambenedettese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Druso di Bolzano. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Stefano Vecchi con un 4-3-1-2: Polizzi, El Kaouakibi, Malomo, Vinetot, Fabbri; Tait, Gatto, Karic; Fink, Fischnaller, Rover. Gli ospiti guidati in panchina da Paolo Montero schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Nobile, Scrugli, Di Pasquale, Enrici, Mawuli, Angiulli, D’Angelo; Botta, Nocciolini, Lopez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Sudtirol e Sambenedettese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.15, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.40.



