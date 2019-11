Diretta Sudtirol Sambenedettese/ Streaming video tv: bell’incrocio! (Serie C)

Sudtirol Sambenedettese, partita diretta dal signor Daniele De Santis, domenica 17 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Sempre più su la formazione altoatesina dopo l’ultima fondamentale vittoria in casa del Padova, scontro diretto che ha provocato un nuovo cambio della guardia in testa. Ora guida il Vicenza con 30 punti, Padova e Sudtirol seguono a 29, poi c’è la Reggio Audace a 27. Tutto sembra aperto per la promozione e il Sudtirol vuole crederci. La Sambenedettese sarà un buon banco di prova, con i marchigiani noni in classifica e in zona play off, capaci di interrompere con l’ultimo successo contro il Rimini una serie di quattro sconfitte consecutive. Serie nera che aveva fatto rimbalzare la Samb molto indietro in classifica, impedendole di insediarsi nelle posizioni di vertice.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sudtirol Sambenedettese non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app Elevensports tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Sudtirol Sambenedettese, domenica 17 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Il Sudtirol allenato da Stefano Vecchi scenderà in campo con un 4-3-1-2: Cucchietti; Ierardi, Polak, Vinetot, Fabbri; Tait, Gatto, Morosini; Casiraghi; Mazzocchi, Petrella. Risponderà la Sambenedettese di mister Montero con un 4-3-3: Santurro; Rapisarda, Biondi, Di Pasquale, Gemignani; Gelonese, Angiulli, Frediani; Volpicelli, Cernigoi, Orlando.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai indicano il Sudtirol favorito per il successo contro la Sambenedettese. Vittoria interna quotata a 1.90, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.20 mentre il successo in trasferta viene offerto a una quota di 3.60. Per chi vorrà scommettere sul numero di gol realizzati in totale dalle due squadre nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.15, la quota per l’under 2.5 invece a 1.65.



