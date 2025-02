DIRETTA SUDTIROL SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

I giocatori in campo hanno ormai iniziato il riscaldamento per la diretta di Sudtirol Sampdoria, ma questo ci spinge a fare il nostro solito aggiornamento che ha come protagonista la matematica con le statistiche delle due squadre, il nsotro obiettivo come sempre è quello di capire i trend delle due squadre ma anche cercare di capire chi dele due compagini avrà la meglio alla fine dei novanta minuti regolamentari. Iniziamo dal Sudtirol, squadra davvero in ascesa da quando il dettame tattico del pressing è stato accantonato, infatti adesso sono solo 6 i km percorsi, dato preso dalle ultime dieci giornate di campionato in cui la squadra di Bolzano subisce ora solo 1,2 gol contro l’1,6 di inizio stagione.

La squadra blucerchiata invece continua ad avere problemi su entrambe le fasi, quello che manca è attenzione per i dettagli visto che il 45% delle reti subite arriva nei primi venti minuti del secondo tempo, sintomo di una squadra che si adagia troppo sugli allori e che non riesce a rimanere in partita. Invece la Samp è una delel squadre che segna di più nei minuti centrali dle primo tempo, per loro quasi il 23% delle reti totali arriva in quella porzione di orologio. Vediamo insieme adesso il commento live della diretta di Sudtirol Sampdoria, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SUDTIROL SAMPDORIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Siete curiosi di conoscere in che modo poter seguire la diretta Sudtirol Sampdoria senza andare al Druso? Il metodo per vedere questa partita è quello di iscriversi a DAZN ed utilizzare lo streaming a pagamento offerto dalla piattaforma attraverso i soliti strumenti.

SOLO TRE PUNTI DI DISTACCO

La diretta Sudtirol Sampdoria è prevista per sabato 15 febbraio 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Marco Druso i biancorossi di mister Castori inseguono il successo dopo aver perso lo scorso weekend in trasferta contro la Cremonese, rimanendo invischiati in zona retrocessione con i loro venticinque punti in diciottesima posizione. Tuttavia, la classifica è sempre molto corta ed è insolito poter sottolineare che un’eventuale vittoria garantirebbe ai padroni di casa la chance di agganciare gli ospiti, i quali hanno invece la possibilità di ritagliarsi un posto in zona playoff.

I blucerchiati sono infatti in quattordicesima posizione con ventotto punti e la parte più interessante della graduatoria, quella che le garantirebbe di lottare per la promozione a fine stagione, è lontana appena cinque lunghezze. I liguri sono inoltre in serie positiva da tre gare delle quali le ultime due vinte consecutivamente contro Cosenza prima e Modena poi. Bisogna vedere se gli uomini di mister Semplici riusciranno a sfoderare una prestazione simile anche in trasferta per allontanarsi dallo spettro dei playout e continuare a sognare il campionato di Serie A.

SUDTIROL SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Possibile qualche modifica al 3-5-2 con Adamonis, Giorgini, Pietrangeli, Veseli, Molina, Pyyhtia, Praszelik, Casiraghi, Davi, Merkaj e Odogwu per il tecnico Castori ed i suoi dopo lo scorso weekend nelle probabili formazioni della diretta Sudtirol Sampdoria. Diverse sono invece le riconferme attese per mister Semplici ed i suoi ospiti nel modulo 3-4-2-1 con Cragno, Altare, Curto, Riccio, Venuti, Yepes, Ricci, Beruatto, Sibilli, Oudin e Niang, riproponendo gli stessi undici che hanno sconfitto il Modena.

DIRETTA SUDTIROL SAMPDORIA, LE QUOTE

Le quote risultano abbastanza interlocutorie se parliamo della diretta Sudtirol Sampdoria. I bookmakers non sembrano infatti avere le idee molto chiare su chi dovrebbe spuntarla se si pensa che ad esempio Snai vede in vantaggio i padroni di casa alla vigilia pagandone il successo, e quindi l’1, a 2.70 mentre il 2, ovvero la vittoria degli ospiti, è quotata invece a 2.85. I blucerchiati hanno quindi buone probabilità di riuscire ad aggiudicarsi i tre punti e pure il pareggio è un punteggio che potrebbe concretizzarsi venendo indicato l’x a 2.80.