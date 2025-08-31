Serie B, Diretta Sudtirol Sampdoria, streaming video tv: le due squadre devono ancora vincere il loro primo match stagionale (31 agosto 2025)

DIRETTA SUDTIROL SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Quali sono i precedenti della diretta di Sudtirol Sampdoria? Scopriamoli insieme prima del fischio di inizio in maniera tale da capire arrivati a ridosso dalla prtuta chi potrebbe avere o meno i favori del pronostico, oltre ovviamente ad essere un’ottima scusa per capire un po’ la storia delle due squadre. Tra Sudtirol e Sampdoria il bilancio recita sei confronti: tre vittorie per il Sudtirol, una per la Sampdoria e due pareggi. Un risultato che sorprende chiunque pensi in anticipo alla differenza di blasone tra i due club: il Sudtirol, in condizioni meno favorevoli, ha saputo imporsi più volte, dimostrando attitudine e concretezza.

La Sampdoria, nonostante il passato più illustre, ha faticato a prevalere, forse intimorita o impreparata al ritmo alto imposto dai bianconeri altoatesini. Il quadro restituisce una rivalità in cui il modello tattico e l’essere squadra hanno fatto la differenza più del nome. Adesso via al commento live della diretta di Sudtirol Sampdoria, il fischio di inizio è alle porte e noi non vediamo l’ora di commentare questa partita in vostra compagnia! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA SUDTIROL SAMPDORIA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Sudtirol Sampdoria dovrete necessariamente abbonarvi o a DAZN o a Amazon Prime Video. La diretta streaming è compresa nell’abbonamento dalle due piattaforme tramite le rispettive applicazioni.

SUDTIROL SAMPDORIA, GARA GIÀ TESA

La domanda che si stanno facendo i tifosi della diretta Sudtirol Sampdoria è se arriverà la prima volta. Infatti in questa domenica 31 agosto 2025 alle ore 19:00 allo stadio Druso le due compagini si daranno battaglia per il primo colpo da tre punti.

Il Sudtirol è partito bene, ma senza vincere con il Catanzaro: la rete di Kofler è stata pareggiata da Iemmello e così gli altoatesini hanno lasciato lo stadio Ceravolo con un solo punto. In Coppa Italia era arrivato invece il 3-1 in favore del Como, club comunque superiore sulla carta e ko che dunque ci può stare.

La Sampdoria, dopo il finale dell’ultima stagione molto discusso tra retrocessione e playout postumo, non ha ancora raccolto soddisfazioni fin qui con l’eliminazione in Coppa Italia con lo Spezia ai rigori e il 2-0 incassato dal Modena.

LE PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL SAMPDORIA

Il Sudtirol giocherà verosimilmente col modulo 3-4-2-1. In porta Adamonis, difeso da Kofler, Pietrangeli e Giorgini. Agiranno da esterni El Kaouakib e Casiraghi con Coulibaly e Tronchin in mediana e Davi-Pecorino dietro a Merkaj.

La Sampdoria d’altro canto si schiererà con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali ecco Ghidotti, difesa a tre formata da Riccio, Ferrari e Vulikic. A centrocampo ci saranno Depaoli, Belletto, Ferri, Henderson e Benedetti con Cherubini-Coda tandem offensivo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SUDTIROL SAMPDORIA

A partire con quelli che sono i favori del pronostico è il Sudtirol a 2.50, poco inferiore ai 2.80 della Sampdoria mentre il pareggio è a 3.20. L’Over 2.5 (almeno tre gol) è a lavagna a 2.25 contro l’1.62 dell’Under alla stessa identica soglia.