Diretta/ Sudtirol Spal video streaming tv: biancorossi favoriti! (Serie B)

DIRETTA SUDTIROL SPAL: SQUADRE CON RENDIMENTI OPPOSTI

La diretta Sudtirol Spal, in programma sabato 18 marzo alle ore 14:00, racconta di una sfida tra due squadre con obiettivi differenzi. Gli alto-atesini stanno vivendo una stagione da sogno con il quarto posto in classifica a nove punti dalla nona in classifica. Il recente stato di forma dei biancorossi vanta dieci partite consecutive senza perdere con sei vittorie e quattro pareggi, tra cui il recente 0-0 in casa del Parma. Se la vive sicuramente peggio la Spal che è riuscita a mettere a referto una sola vittoria delle ultime nove sfide, quella in casa col Cittadella del 5 marzo, un periodo d crisi che ha visto gli Estensi precipitare al penultimo posto.

Tra le mura amiche il Sudtirol è reduce da tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque per un totale di ventitre punti in quindici match. I biancorossi sono la squadra con il maggior numero di sfide terminate in parità in casa (otto). Più complicata la situazione della Spal in trasferta, capace di vincere appena due partite su quattordici con sei pareggi e altrettante sconfitte.

SUDTIROL SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sudtirol Spal sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Sudtirol Spal è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

SUDTIROL SPAL, PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Sudtirol Spal vedono gli alto-atesini schierarsi col 4-4-2. In porta Poluzzi, difesa a quattro con Curto, Zaro, Masiello e De Col. Nella zona nevralgica del campo agiranno Tait e Lunetta mentre sugli esterni, rispettivamente a destra e a sinistra, troviamo Rover e Fiordilino. Tandem d’attacco con Odogwu e Mazzocchi.

Replica la Spal con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Alfonso, cerniera difensiva formata da Arena-Meccariello con Dickmann e Tripaldelli terzini. In mediana spazio a Murgia e Zanellato, batteria di trequartisti composta da Fetfatzidis, Tunjov e Maistro. Unica punta Moncini.











