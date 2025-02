DIRETTA SUDTIROL SPEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Inizia la Serie B con la diretta di Sudtirol Spezia, due squadre che saranno protagoniste oltre che sul campo da gioco anche delle statistiche che animeranno il pre partita con questa rubrica. Il nostro obiettivo come al solito è capire chi tra le due formazioni può avere o meno il beneficio dei dati dalla loro parte e capire i trend mostrati sul rettangolo verde. Iniziamo dai padroni di casa, giocano un calcio molto basato sul non subire gol con un blocco basso a 22 metri dalla porta che poi sfrutta il contropiede come principale arma d’offesa.

Lo Spezia invece preferisce il alto atletico dei propri giocatori con una media di kilometri percorsi di 9km per ogni giocatore di movimento che inizia e finisce la partita. La squadra ligure subisce in media solamente 0,8 gol ogni novanta minuti, quindi parte come favorita assoluta questa sera anche se gioca fuori casa. Attendiamo ora il prossimo blocchetto per il commento live della diretta di Sudtirol Spezia. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Sudtirol Spezia, info streaming video e tv

La diretta Südtirol Spezia sarà disponibile in diretta streaming su DAZN, che detiene i diritti esclusivi per la Serie B. Gli utenti potranno seguire l’incontro in streaming su dispositivi mobili, smart TV e PC con un abbonamento attivo.

Per rialzarsi

Una partita di grande importanza per entrambe le squadre sarà la diretta Sudtirol Spezia, in programma il 28 febbraio 2025 alle 19:30. Lo Spezia, purtroppo, arriva da una pesante sconfitta casalinga contro il Catanzaro, ma continua a mantenere una posizione solida al terzo posto della classifica, con 50 punti. Tuttavia, la squadra di D’Angelo è in un periodo di difficoltà, con due pareggi consecutivi contro Modena e Palermo e una serie di tre partite senza vittoria. DIRETTA/ Sudtirol Sampdoria (risultato finale 2-1): decisivo su rigore Casiraghi (Serie B, 15 febbraio 2025) Nonostante ciò, lo Spezia resta una delle formazioni più forti della Serie B, grazie a un organico di grande qualità, con i fratelli Esposito, il centrocampista Salvatore ma soprattutto il bomber Francesco Esposito, capocannoniere del campionato, a guidare l’attacco. Dall’altra parte, il Südtirol sta cercando di evitare la zona playout, pur trovandosi attualmente quindicesima a pari punti con Mantova e Sampdoria a 29 punti, e a un solo punto dal Cittadella quattordicesimo. Una dura lotta quella per evitare l’incubo a fine stagione. La squadra di Castori sta però attraversando un buon momento, con tre vittorie nelle ultime cinque partite, e arriva da un pareggio senza gol in casa del Brescia. Lo Spezia è nettamente favorito e in cerca di vendetta, ma nel proprio fortino occhio agli altoatesini…

Sudtirol Spezia, le probabili formazioni

Il Sudtirol scenderà in campo con il consueto 3-5-2, con Adamonis tra i pali e la difesa composta da Giorgini, Pietrangeli e Veseli. A centrocampo, Molina e Barreca agiranno sugli esterni, mentre Pyyhtia, Praszelik e Casiraghi dovrebbero occuparsi della zona centrale. Odogwu e Merkaj dovrebbero formare la coppia d’attacco.

Dall’altra parte, lo Spezia si schiererà con un 4-3-3, con Chichizola in porta. In difesa, la linea a quattro sarà formata da Wisniewski, Hristov, Mateju e Vignali. Kouda e Bandinelli saranno i centrocampisti centrali, mentre Lapadula è il principale riferimento offensivo.

Pronosticpo Sudtirol Spezia, le quote

Per la diretta Sudtirol Spezia sono nettamente favoriti gli ospiti nonostante lo svantaggio della trasferta. La vittoria dello Spezia è infatti quotata 1.90 dai maggiori siti di scommesse, mentre il trionfo degli altoatesini è invece quotato a circa 4.20. Il pareggio è infine dato a 3.20. La sfida potrebbe concludersi con tante reti, quinti occhio all’opzione over 2.5, quotata a 2.30.