Diretta/ Sudtirol Ternana video streaming tv: per gli umbri è una partita tabù (Serie B, 1 maggio 2024)

DIRETTA SUDTIROL TERNANA: I TESTA A TESTA

Cosa possono raccontarci i precedenti che ci accompagnano nella diretta di Sudtirol Ternana? Non molto a dire il vero, perché gli incroci tra queste due squadre sono appena cinque. Il bilancio però è abbastanza significativo: due vittorie del Sudtirol e tre pareggi, dunque la Ternana non è mai riuscita a battere la squadra altoatesina e ha raccolto appena un punto in trasferta, frutto dello 0-0 andato in scena nel dicembre 2022. Le prime due sfide si sono disputate in Serie C, nella stagione 2018-2019; il Sudtirol si era imposto al Druso in quella che era la sedicesima giornata, erano andati a segno Fabian Tait e Gianluca Turchetta nel primo tempo, poi Alfredo Bifulco aveva accorciato le distanze ma decisivo era risultato anche Daniel Offredi, che a 7 minuti dal 90’ aveva parato a Daniele Vantaggiato il rigore del possibile pareggio.

Per il resto troviamo una vittoria esterna del Sudtirol, un anno fa (era maggio, anche allora nella terzultima giornata del campionato di Serie B) mentre a settembre la partita che si è giocata al Liberati è finita 1-1 con Daniele Casiraghi che aveva pareggiato addirittura al 94’ e su rigore, dopo il vantaggio interno di Tiago Casasola. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SUDTIROL TERNANA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La partita tra Sudtirol e Ternana è facilmente accessibile grazie alle diverse opzioni disponibili per seguire la diretta. Su Sky, è possibile guardare il match acquistando il pacchetto Calcio o utilizzando la stessa alternativa su NowTv. In alternativa, DAZN offre la trasmissione della partita con un abbonamento standard.

LA PRESENTAZIONE

Quando si scende in campo lo si fa sempre per i tre punti e la diretta di Sudtirol Ternana non è di certo da meno, il Druso è pronto a caricare la propria squadra oggi 1 maggio 2024 alle ore 15 per la 36esiam giornata di Serie B della squadra di Bolzano. La squadra di casa ha l’obiettivo di conquistare i tre punti per riavvicinarsi alla zona playoff, sperando in risultati favorevoli sugli altri campi. Nonostante la recente sconfitta contro il Modena per 1-0, il Sudtirol cercherà di riscattarsi davanti al proprio pubblico.

Invece la Ternana si trova in una situazione critica, essendo in zona retrocessione. La squadra umbra ha un disperato bisogno di punti per risollevarsi dalla parte bassa della classifica, dove le squadre sono molto vicine per numero di punti.

DIRETTA SUDTIROL TERNANA: PROBABILI FORMAZIONI

Osserviamo come di consueto le probabili formazioni questa volta per la diretta di Sudtirol Ternana, l’obiettivo rimane sempre individuare tra i possibili nomi chi potrebbe decidere la partita. Per la squadra di casa, Scaglia comanderà la difesa con Giorgini e Masiello, a metà campo fondamentale la spinta degli esterni Molina e Tait a rifornire i terminali d’attacco Casiraghi e Odogwu.

Per gli ospiti Roberto Breda non si scosterà dal suo solito 3-5-2 ma dovrà fare i conti con molte defezioni, sicuramente mancheranno otto calciatori. Quindi la formazione della Ternana sarà obbligata: in difesa nei tre giostreranno Baloca, Della Mura e Lucchesi; a centrocampo, sugli esterni, Casasola e l’ex Monza Carboni con De Boer, Amatucci e Luperini al centro; a guidare l’attacco Pereiro e Raimondi che dovranno sopperire all’assenza di Favilli.

SUDTIROL TERNANA, LE QUOTE

Le quote della diretta di Sudtirol Ternana racchiudono un match equilibrato per la Snai: il segno 1 infatti è quotato a 2,3 mentre il suo opposto, ovvero il segno 2 ha una quota pari a 2,5. Il segno X che porterebbe un pareggio tra le due squadre invece è fissato a 2,8.

