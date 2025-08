Diretta Sudtirol Verona streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per l’amichevole di Bolzano (oggi domenica 3 agosto 2025)

DIRETTA SUDTIROL VERONA: AMICHEVOLE DI ALTO LIVELLO A BOLZANO

Potremmo chiamarlo derby dell’Adige, sicuramente sarà un’amichevole di livello molto alto quella che ci attende con la diretta Sudtirol Verona allo stadio Druso di Bolzano, con fischio d’inizio alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, domenica 3 agosto 2025, importante test pre-campionato per entrambe le squadre.

Il Sudtirol del mister Fabrizio Castori sta preparando il suo quarto campionato consecutivo in Serie B, ormai gli altoatesini sono una buona costante nel campionato cadetto, magari con il sogno quest’anno di ripetere il grande traguardo dei playoff, raggiunti nel 2023 con tanto di semifinale.

Sarà ovviamente un banco di prova di altissimo valore per il Verona di mister Paolo Zanetti, confermato sulla panchina dell’Hellas dopo la salvezza con il quattordicesimo posto nello scorso campionato. Fu in quel caso una salvezza abbastanza tranquilla e di conseguenza l’obiettivo degli scaligeri potrebbe essere quello di ripetersi.

I temi sono chiari: per entrambe sarà un’amichevole di alto livello, che dimostra in modo chiaro come anche il livello degli impegni estivi stia crescendo sempre di più all’avvicinarsi delle prime partite ufficiali. Le risposte del calcio d’agosto cominciano ad essere significative, quale sarà il verdetto della diretta Sudtirol Verona?

SUDTIROL VERONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non dovremmo avere riferimenti per la diretta Sudtirol Verona in tv, su canali “classici” ma nemmeno in diretta streaming video, quindi come sempre in questi casi i riferimenti per l’amichevole saranno siti e profili social delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL VERONA

Tra una squadra di Serie B e una di Serie A, presentando le probabili formazioni per la diretta Sudtirol Verona possiamo parlare di entrambe le parti. Per il Sudtirol ipotizziamo un modulo 3-5-2 con questi possibili undici titolari: Adamonis in porta; la difesa a tre con Masiello, Bordon e Giorgini; a centrocampo invece una ben folta linea a cinque con F. Davi, Brik, Tait, Coulibaly ed El Kaouakibi, infine l’attacco altoatesino potrebbe essere composto da Mallamo e Italeng.

Alle scelte di Fabrizio Castori risponderà Paolo Zanetti, allora adesso presentiamo il possibile Verona, schierato secondo il modulo 3-4-1-2. Per gli scaligeri potrebbero giocare dal primo minuto Montipò in porta; i tre difensori Nunez, Ebosse e Valentini; a centrocampo oggi l’Hellas al Druso potrebbe proporci Tchatchoua, Niasse, Bernede e Frese; infine il reparto offensivo con Suslov alle spalle dei due attaccanti Sarr e Giovane.