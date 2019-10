Diretta Sudtirol Virtus Verona/ Streaming video tv: caccia al Padova (Serie C)

Sudtirol e Virtus Verona si sfidano in una gara valida per la dodicesima giornata del girone B della Serie C che potrebbe consegnare ai padroni di casa una via diretta verso la vetta. I padroni di casa nel match con calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 27 ottobre vorrebbero conquistare una buona vittoria per evitare che il primo posto in classifica possa sfuggire di mano. Si tratta comunque di una partita non semplice per il Sudtirol, che deve affrontare una Virtus Verona in ottima forma e vogliosa di dimostrare tutto il suo valore: il poker di risultati positivi recentemente ottenuto dalla squadra, che ambisce a recuperare il terreno persone nei confronti delle prime classificate, potrebbe rappresentare un’arma a doppio taglio, col rischio di sottovalutare l’impegno focalizzando l’attenzione sulle gare delle dirette concorrenti.

SUDTIROL VIRTUS VERONA IN DIRETTA STREAMING TV: DOVE VEDERLA E LE QUOTE

La partita Sudtirol Virtus Verona è disponibile in streaming su Eleven Sports, piattaforma che offre l’occasione di seguire questo scontro a partire dalle ore 15 di domenica 27 ottobre. Sul fronte delle quote diversi bookmaker quali Snai ed Eurobet danno per vincente, seppur di poco, la formazione padrona di casa, che secondo gli scommettitori potrebbe riuscire a portare a casa i tre punti. Ovviamente anche la doppia chance con pareggio è stata contemplata da bookmaker, che suggeriscono proprio questo risultato per prevenire eventuali brutte sorprese.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL VIRTUS VERONA

Il Sudtirol sicuramente schiererà in campo il classico modulo composto da Cucchietti tra i pali e Vinetot, Polak, Ierardi e Fabbri in difesa. Mediana che vedrà la presenza di Tommaso Morosini e Tait in qualità di interni con Berardocco e Casiraghi a gestire le fasi di gioco maggiormente rapide; attacco formato da Turchetta e Mazzocchi.

La Virtus Verona sicuramente non rimarrà a guardare e proprio per tale motivo è possibile che il classico modulo già adottato in passato possa essere riproposto in quanto garanzia di maggiori certezze. Ecco perché è lecito aspettarsi che in campo vi siano Giacomeli in porta, Rossi, Pellacani, Sirignano, Manfrin a difendere mentre a gestire l’organizzazione del gioco potrebbero essere Danieli, Cazzola e Onescu, con Danti leggermente accentrato dietro le due punte, ovvero Odogwu e Magrassi.



