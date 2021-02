Diretta Super bowl 2021, Tampa Bay Kansas City/ Streaming video Rai: la finale NFL

Il Super bowl 2021 è Tampa Bay Buccaneers Kansas City Chiefs: alla mezzanotte e mezza italiana di lunedì 8 febbraio si gioca la partita che assegna il titolo NFL per la stagione 2020-2021, uno tra gli eventi sportivi più seguiti al mondo. Gli Stati Uniti si fermano letteralmente per assistere alla sfida, che avrà luogo al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida: storicamente il Super bowl si gioca in un luogo caldo, dal momento che si disputa sempre in questa stagione, ma curiosamente l’edizione numero 55 del Super bowl ci regalerà una primizia, cioè per la prima volta una squadra giocherà la finale del campionato NFL nel proprio stadio. Questo sarà uno dei motivi d’interesse attorno a Tampa Bay Buccaneers Kansas City Chiefs, il Super bowl 2021 che metterà di fronte i Tampa Bay Buccaneers campioni della NFC e i Kansas City Chiefs che si sono invece imposti nella AFC, le due Conference che compongono la National Football League. I Kansas City Chiefs inoltre sono i campioni in carica, avendo vinto il Superbowl dell’anno scorso con il risultato di 31-20 contro i San Francisco 49ers. Ora però dobbiamo concentrarci su quello che succederà in campo; non resta che assistere alla diretta del Super bowl 2021 e scoprire come andranno le cose in Tampa Bay Kansas City.

DIRETTA SUPER BOWL 2021 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il Super bowl LV Tampa Bay Kansas City sarà trasmesso in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente tasto 2 del telecomando; questo vi darà la possibilità di seguire la finale di football americano anche in mobilità, ovvero in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. L’alternativa viene rappresentata da DAZN, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che seguirà a sua volta il Super bowl LV da Tampa Bay in diretta streaming video su dispositivi come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA SUPER BOWL LV: RISULTATI E CONTESTO

Tampa Bay Kansas City sarà dunque la partita che caratterizzerà la diretta del Super bowl LV, ma va ricordato anche il contorno di questo grande evento, sia pure in epoca Covid non sarà lo stesso al quale siamo abituati da decenni. Possiamo comunque ricordare che l’inno nazionale degli USA sarà cantato da Jazmine Sullivan ed Eric Church, mentre lo spettacolo durante l’intervallo, il celeberrimo Halftime show, sarà affidato a The Weeknd. I Kansas City Chiefs campioni in carica NFL hanno chiuso la stagione regolare con l’eccellente bilancio di 14 vittorie e 2 sole sconfitte, grazie al quale sono stati esentati dal primo turno dei playoff. In seguito, Kansas City ha sconfitto i Cleveland Browns 22–17 nel Divisional round e poi i Buffalo Bills per 38-24 nella finale di conference, qualificandosi per il secondo Super Bowl consecutivo. Per i Tampa Bay Buccaneers invece ecco una stagione regolare con 11 vittorie e 5 sconfitte, quindi hanno dovuto superare ben tre turni di playoff per giungere al Super bowl LV: sulla sua strada Tampa Bay ha dunque eliminato nell’ordine Washington per 31-23, poi i New Orleans Saints con il punteggio di 30-20 ed infine i Green Bay Packers 31-26 nella finale di conference.



