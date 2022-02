Video/ Super Bowl 2022 Los Angeles Cincinnati (risultato 23-20): vittoria Rams!

SUPER BOWL 2022: VINCONO I LOS ANGELES RAMS, 23-20 CONTRO CINCINNATI

Los Angeles Rams Cincinnati Bengals 23-20, questo è il verdetto del Super Bowl 2022 che si è disputato nella notte proprio a Los Angeles, dunque per il secondo anno consecutivo la vittoria va ai padroni di casa nell’atto decisivo del campionato NFL di football americano. Partita a basso punteggio grazie alle difese molto attenti, i Los Angeles Rams vanno avanti 13-3 ma perdono per infortunio Odell Beckham Jr. e subiscono la rimonta dei Cincinnati Bengals, che però si fermano a soli tre punti dal completare una clamorosa rimonta. Così la vittoria nel Super Bowl 2022 va ai Los Angeles Rams, come possiamo ammirare nei video highlights che vi proponiamo qui sotto.

I Rams vincono il Super Bowl LVI in volata su Cincinnati, con tanti brividi e almeno una chiamata arbitrale favorevole e discutibile. Decide il touchdown sull’asse Stafford-Kupp, che corona la stagione di una squadra che è stata costruita per vincere subito. L’ultimo drive di Stafford è magistrale e a 1’25” dalla sirena finale il passaggio per Kupp, decide il match insieme al sack di Donald su Burrow nell’ultima azione di Cincinnati. Con due segnature, Kupp verrà poi eletto MVP del Super Bowl 2022. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIDEO SUPER BOWL 2022

DIRETTA SUPER BOWL 2022: LOS ANGELES VS CINCINNATI

La diretta Super Bowl 2022 Los Angeles Rams Cincinnati Bengals ci farà compagnia in una notte sempre speciale: alla mezzanotte e mezza italiana di lunedì 14 febbraio si gioca la partita che assegna il titolo NFL per la stagione 2021-2022, uno tra gli eventi sportivi più seguiti al mondo. Gli Stati Uniti si fermano letteralmente per assistere alla sfida, che avrà luogo al SoFi Stadium di Inglewood, in California: si conferma la tradizione che vuole il Super Bowl giocato in un luogo caldo, dal momento che si disputa sempre in questa stagione e febbraio in molte zone degli Usa è ancora un mese gelido, ma curiosamente l’edizione numero 56 del Super Bowl ci regalerà la seconda volta consecutiva nella quale una squadra giocherà la finale del campionato NFL nel proprio stadio, fatto che successe per la prima volta nel 2021 e curiosamente si ripete anche stavolta.

Questo sarà uno dei motivi d’interesse attorno a Los Angeles Rams Cincinnati Bengals, il Super Bowl 2022 che metterà di fronte i Los Angeles Rams padroni di casa e campioni della NFC e i Cincinnati Bengals che si sono invece imposti nella AFC, le due Conference che compongono la National Football League. L’anno scorso la storica prima volta di una squadra con il fattore campo vide festeggiare proprio i padroni di casa Tampa Bay Buccaneers, che vinsero con un netto 31-9 contro i Kansas City Chiefs. Ora però dobbiamo concentrarci su quello che succederà in campo; non resta che assistere alla diretta del Super Bowl 2022 e scoprire come andranno le cose in Los Angeles Rams Cincinnati Bengals.

LOS ANGELES VS CINCINNATI, COME VEDERE IN DIRETTA DIRETTA STREAMING IL SUPER BOWL 2022?

Il Super Bowl 2022 Los Angeles Cincinnati sarà trasmesso in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente tasto 1 del telecomando, con la telecronaca di Vezio Orazi e Brock Olivo; questo vi darà la possibilità di seguire la finale di football americano anche in mobilità, cioè in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

SUPER BOWL 2022, LOS ANGELES VS CINCINNATI: RISULTATI E CONTESTO

Los Angeles Cincinnati sarà dunque la partita che caratterizzerà la diretta Super Bowl 2022, o per essere più precisi il Super Bowl LVI, perché la NFL identifica in numeri romani ogni edizione della finale che assegna il titolo di campioni del massimo campionato di football americano. Il contorno di questo grande evento, anche se in epoca Covid non sarà lo stesso al quale siamo abituati da decenni, sarà comunque come sempre straordinario, una sorta di spettacolo nello spettacolo che ha pochi paragoni al mondo. Possiamo comunque ricordare che l’inno nazionale degli USA sarà cantato da Mickey Guyton, mentre lo spettacolo durante l’intervallo, il celeberrimo Halftime show, sarà affidato a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, and Kendrick Lamar.

I Los Angeles Rams hanno chiuso la stagione regolare con il bilancio di dodici vittorie e cinque sconfitte. In seguito, Los Angeles nei playoff ha eliminato nell’ordine gli Arizona Cardinals, i detentori Tampa Bay Buccaneers ed infine i San Francisco 49ers nella finale di conference, qualificandosi per il Super Bowl LVI. Per i Cincinnati Bengals invece ecco una stagione regolare con dieci vittorie e sette sconfitte, che forse non faceva immaginare grandi sogni di gloria. Invece, ecco nei playoff tre affermazioni consecutive per eliminare nell’ordine Las Vegas Raiders, Tennessee Titans e Kansas City Chiefs per arrivare ad essere protagonisti nella diretta del Super Bowl 2022: chi vincerà?



