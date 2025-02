DIRETTA SUPER BOWL 2025: KANSAS CITY PHILADELPHIA PER IL TITOLO!

L’attesa è terminata e la diretta Super Bowl 2025 è dietro l’angolo: a mezzanotte e mezza (italiana) di lunedì 10 febbraio si gioca Kansas City Philadelphia, la partita che vale il titolo NFL (football americano) e che rappresenta da sempre l’evento più seguito al mondo. Prima di parlare del lato sportivo, basti dire che il match del Ceasars Superdome di New Orleans – ottava volta che il Super Bowl si gioca qui – fa parlare di sé anche per i suoi eventi paralleli: dall’immancabile show dell’intervallo, quest’anno affidato a Kendrick Lamar, alla presenza (non la prima) di Taylor Swift come fidanzata di Travis Kelce (tight end dei Kansas City Chiefs), con tanto di scommesse su un’eventuale proposta di matrimonio dopo il match ma anche il suo cuore diviso a metà, essendo cresciuta a poche miglia da Philadelphia come dichiarata tifosa degli Eagles.

Diciamo allora che la diretta Super Bowl 2025 è un evento che nasconde al suo interno tante micro o macro storie; quel che conta è naturalmente che Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, superato il cammino nei playoff, si giocheranno l’edizione LIX (rigorosamente in numeri romani) e si ritrovano al Super Bowl dopo due anni, all’epoca vinsero i Chiefs 38-35 e fu il secondo di tre successi per Patrick Mahomes, uomo di punta dell’evento (senza nulla togliere agli altri) che gioca la sua quinta partita per il titolo, la terza consecutiva. Noi non vediamo l’ora di assistere alla diretta Super Bowl 2025, sperando naturalmente che si tratti di un grande spettacolo.

DIRETTA SUPER BOWL 2025 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE KANSAS CITY PHILADELPHIA

La diretta tv del Super Bowl 2025 sarà trasmessa nel nostro Paese su Italia 1, dunque in chiaro; potrete seguire Kansas City Philadelphia anche in diretta streaming video sulle due piattaforme Mediaset Infinity e DAZN (qui a pagamento).

DIRETTA SUPER BOWL 2025: CHIEFS E EAGLES PER LA GLORIA

La diretta Super Bowl 2025 è dietro l’angolo: come detto Kansas City Philadelphia è la riedizione della partita del 2023 vinta dai Chiefs, la squadra che grazie a Patrick Mahomes ha inaugurato un ciclo straordinario che ha portato alla quinta finale in sei anni. Vinte quelle del 2020, 2023 e 2024, persa quella del 2021 al cospetto della Tampa Bay di Tom Brady: in tutte le tre occasioni Mahomes è stato insignito del premio di MVP del Super Bowl, curiosamente dopo i due successi contro San Francisco arriva ora l’occasione per fare il bis anche contro gli Eagles, che da parte loro giocano il quinto Super Bowl ma in tutta la storia, avendo vinto solo quello del 2018 contro New England, una grande impresa contro la corazzata dell’epoca.

A tale proposito, ai tempi MVP del match era stato Nick Foles, ma al termine di quella stagione il quarterback si era trasferito a Jacksonville; oggi gli Eagles sono guidati da Jalen Hurts, scelto al secondo giro del draft 2020 (con la chiamata numero 53) e che in sei stagioni ha già condotto la squadra della Pennsylvania a due Super Bowl. Certamente Mahomes non solo ha più “hype” ma è anche uno straordinario vincente e già oggi uno dei giocatori più forti nella storia del football, ma la diretta Super Bowl 2025 sarà intrigante anche perché in Kansas City Philadelphia non è affatto detto che vinca la favorita…