DIRETTA/ Super-G Altenmarkt video streaming Rai 2: in pista, si corre! (Cdm Sci, 12 gennaio 2024)

DIRETTA SUPER-G ALTENMARKT: SI COMINCIA!

La diretta del super-G di Altenmarkt prende il via tra pochi minuti: abbiamo già raccontato di come le vittorie nelle due gare stagionali in Coppa del Mondo siano andate a Sofia Goggia e Federica Brignone, a comandare la classifica di specialità è la bergamasca che è stata in grado di centrare il terzo posto in Val d’Isère (alle spalle di Kajsa Vickhoff Lie) mentre la Brignone a Sankt Moritz è stata quinta, con podio completato da Cornelia Huetter e Lara Gut-Behrami. La Goggia dunque ha 160 punti e la Brignone 145; a quota 130 arriva la Huetter per un duello che per la coppetta di specialità potrebbe essere realmente appassionante.

Staccate, non così tanto a dire il vero, le altre: la norvegese Lie ha 93 punti, la Gut-Behrami in Val d’Isère non aveva completato la sua prova e dunque ha 60 punti al pari della connazionale Joana Hahlen. Le altre, a cominciare da Mikaela Shiffrin, non si possono certo considerare battute o inferiori ma l’Italia ha un’altra grande occasione oggi: mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà qui sul tracciato della Kalberloch, finalmente è tutto pronto e quindi possiamo dare il via all’appassionante diretta del super-G di Altenmarkt! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SUPER-G ALTENMARKT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre sarà la televisione di stato a coprire la Coppa del Mondo di sci alpino: la diretta tv del super-G di Altenmarkt sarà affidata a Rai Due, canale in chiaro per tutti che si trova al numero 2 del telecomando. L’alternativa, anche qui un appuntamento consueto, è su Eurosport disponibile per gli abbonati al satellite (numero 210 del decoder), mentre in assenza di un televisore potrete seguire la gara in diretta streaming video visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app, ma anche sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player o a DAZN, visto che questa emittente rientra nel suo pacchetto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SUPER-G ALTENMARKT

SULLE NEVI AUSTRIACHE!

La diretta del super-G di Altenmarkt ci farà compagnia a partire dalle ore 10:45 di venerdì 12 gennaio: è una gara valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino e va a sostituire nel calendario il super-G di Sankt Moritz cancellato all’inizio di dicembre. Sarà una gara importantissima per le speranze di Federica Brignone di vincere la Coppa del Mondo: la milanese apre questo weekend austriaco con il terzo posto in classifica e 232 punti da recuperare a Mikaela Shiffrin, la distanza non è banale e davanti c’è anche Petra Vlhova ma le occasioni non mancheranno.

Fino a questo momento abbiamo avuto due super-G stagionali e ha vinto solo l’Italia: Sofia Goggia a Sankt Moritz e la Brignone in Val d’Isère, dunque inevitabile dire che le azzurre possano ancora partire con i favori del pronostico ma anche che la concorrenza certamente non mancherà, anche se sarà assente Mikaela Shiffrin che ha scelto di proseguire nel suo recupero per tentare il rientro a Flachau. Vedremo allora cosa succederà tra poco nella diretta del super-G di Altenmarkt, intanto possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa interessante gara di Coppa del Mondo.

DIRETTA SUPER-G ALTENMARKT: RISULTATI E CONTESTO

La diretta del super-G di Altenmarkt si apre dunque con l’Italia protagonista, perché Sofia Goggia e Federica Brignone partono davanti a tutte nella classifica di specialità e poi bisogna sempre considerare una Marta Bassino che fino a questo momento ha forse raccolto meno di quanto avrebbe potuto, ma certamente rimane una protagonista anche in questa disciplina. Nell’ultimo weekend di Kranjska Gora la Brignone ha raccolto un importante terzo posto in gigante e poi non ha pagato dazio nello slalom, almeno dalla Shiffrin che ha inforcato nella prima manche.

La gara tra i paletti stretti l’ha vinta la Vlhova che ha effettuato il sorpasso in classifica generale, ma rispetto alla slovacca la Brignone ha più possibilità di agguantare punti e dunque, almeno virtualmente, la corsa vera è con la Shiffrin che, nel super-G di Altenmarkt non ci sarà concedendo così una grande occasione alla milanese, che dovrà provare a sfruttarla per accorciare ancor più in classifica. Sarà quindi una gara molto interessante con punti importanti in palio, la nostra speranza naturalmente è che l’Italia possa salire più in alto di tutti sul podio e magari con più atlete.











