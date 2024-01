Diretta super-G Altenmarkt/ Streaming video Rai: Gut in testa! Goggia 6^, Brignone 8^ (oggi 14 gennaio 2024)

DIRETTA SUPER-G ALTENMARKT: COMANDA GUT, ITALIANE DISCRETE

È un’Italia sicuramente positiva ma non straordinaria, per quelle che sono le possibilità delle nostre atlete di punta, nel super-G di Altenmarkt: la gara è ancora in corso e possiamo dire che le migliori siano già scese, in questo momento troviamo al comando Lara Gut-Behrami che si avvia verso una vittoria molto importante anche per la classifica generale di Coppa del Mondo. La svizzera ha chiuso con il tempo di 1’14’’95, precedendo per 25 centesimi Cornelia Huetter e 34 Ragnhild Mowinckel; la Huetter resta leader della classifica di super-G difendendosi dall’assalto di Federica Brignone, che purtroppo non va oltre l’ottavo posto (a 65 centesimi dalla Gut-Behrami) e viene anche preceduta da Sofia Goggia che è sesta.

DIRETTA/ Super-G Wengen: Cyprien Sarrazin ha vinto, ottima Italia! (CdM sci, oggi 12 gennaio 2024)

Dunque la milanese non guadagna tantissimo su Mikaela Shiffrin; la statunitense, ricordiamo, ha scelto di non gareggiare ad Altenmarkt per ripresentarsi al 100% a Flachau, e conserva attualmente 132 punti sulla Brignone. Possiamo dire che l’azzurra abbia perso un’occasione. Fuori dalla Top Ten invece Laura Pirovano e una Marta Bassino che oggi nella diretta del super-G di Altenmarkt è stata decisamente poco brillante confermando le difficoltà di questa prima parte di stagione, ma ora vedremo come si chiuderà la giornata. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Super-G Altenmarkt: Huetter ha vinto, Brignone è quarta! (Cdm Sci, oggi 12 gennaio 2024)

DIRETTA SUPER-G ALTENMARKT STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Altenmarkt-Zauchensee avrà inizio alle ore 11.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due per quanto riguarda la tv di Stato che concede alle nostre ragazze la ribalta di un canale generalista, ed inoltre il canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Altenmarkt, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Altenmarkt (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA/ Super-G Bormio: Marco Odermatt ha vinto, delusione Italia! (CdM sci, oggi 29 dicembre 2023)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL SUPER-G DI ALTENMARKT

SUPER-G ALTENMARKT: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere le emozioni della diretta del super-G di Altenmarkt-Zauchensee, può essere prezioso fare un riepilogo della situazione nella Coppa di specialità del super-G prima di lasciare spazio alle protagoniste. La vittoria di venerdì ha assegnato all’austriaca Cornelia Huetter anche il pettorale rosso di leader della specialità con 230 punti, davanti alla nostra Federica Brignone, che è in seconda posizione a quota 195 punti. Segue al terzo posto la norvegese Kajsa Vickhoff Lie con 173 punti, mentre Sofia Goggia ha naturalmente pagato l’uscita di pista di venerdì restando ferma a quota 160 e passando dal primo al quarto posto.

Detto che Marta Bassino è ottava con 81 punti, bisogna anche però aggiungere che per il momento ha poco senso mettersi a fare calcoli, dal momento che sono stati disputati finora appena tre super-G su undici previsti in stagione. Abbiamo più volte accennato alle stranezze del calendario, possiamo allora evidenziare che dal 28 gennaio al 3 marzo si disputeranno ben sei super-G in cinque settimane e sarà evidentemente la fase decisiva per la Coppetta di specialità, ma naturalmente adesso siamo curiosi di scoprire cosa succederà oggi. Parola alla pista e al cronometro per la diretta del super-G di Altenmarkt-Zauchensee! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUPER-G ALTENMARKT: GRANDE ITALIA?

La diretta del super-G di Altenmarkt oggi, domenica 14 gennaio 2024, completerà un lungo weekend con la velocità finalmente protagonista assoluta nella Coppa del Mondo di sci femminile, il cui calendario sta per cambiare volto – finora si è gareggiato molto di più nelle discipline tecniche che saranno protagoniste anche settimana prossima, Altenmarkt-Zauchensee è una sorta di annuncio di quanto avverrà invece da Cortina in poi, con molte più gare veloci. Le aspettative sono alte, anche se venerdì le Azzurre sono rimaste ai piedi del podio e la vittoria di Cornelia Huetter ha dato all’austriaca anche il primato nella Coppa di specialità di super-G.

L’attesa è comunque grande, perché le Azzurre globalmente restano il punto di riferimento in super-G. Basterebbe dire che Marta Bassino è la campionessa del Mondo in carica e che le precedenti due uscite stagionali a dicembre avevano visto le vittorie di Sofia Goggia a Sankt Moritz e di Federica Brignone in Val d’Isere. Venerdì la valdostana e la piemontese hanno comunque fatto bene, anche se in particolare Brignone ha qualche rimpianto sul tratto finale che avrebbe potuto essere migliore, la bergamasca invece deve riscattare l’uscita di scena e speriamo che tutte possano farci divertire. In ogni caso vivremo uno spettacolo imperdibile, allora scopriamo tutte le informazioni utili per seguire la diretta del super-G di Altenmarkt-Zauchensee.

DIRETTA SUPER-G ALTENMARKT: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta del super-G di Altenmarkt-Zauchensee, dobbiamo allora parlare delle nostre tre campionesse. Venerdì Marta Bassino ha incantato nella parte più tecnica ma ha pagato dazio nei tratti di scorrimento, che dovrà cercare di fare almeno un po’ meglio oggi per andare a caccia del colpo grosso; Federica Brignone ha naturalmente le carte in regola per andare a caccia del successo; Sofia Goggia sarà animata anche dal desiderio di riscatto. Inutile nasconderci: un quarto e un quinto posto venerdì ci hanno deluso e ciò la dice lunga su quale sia il livello al quale le Azzurre ci hanno abituato in super-G.

Il pericolo pubblico numero 1 per l’Italia nella diretta del super-G di Altenmarkt sarà fatalmente Cornelia Huetter, specie se l’austriaca ripeterà il finale al fulmicotone che venerdì ha garantito il successo alla padrona di casa. In primo piano anche una Kajsa Vickhoff Lie che sta avendo un rendimento eccellente ed è quindi attualmente il punto di riferimento femminile per la Norvegia, mentre venerdì è tornata sul podio Lara Gut-Behrami in quella che sarebbe la sua specialità preferita considerati i risultati in tutta la carriera, anche se quest’anno la ticinese sta impressionando soprattutto in gigante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA