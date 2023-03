Diretta super-G Aspen/ Streaming video Rai: la grande giornata di Odermatt? (CdM sci)

DIRETTA SUPER-G ASPEN: ODERMATT PER CHIUDERE!

Il super-G di Aspen chiude il weekend maschile di Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino: siamo nuovamente sulla Ruthie’s Run e si gareggia alle ore 18:00 (italiane) di domenica 5 marzo. Nel Colorado Marco Odermatt ha la grande occasione di chiudere in anticipo i conti con la coppetta di specialità: lo svizzero, che è anche leader nella classifica generale di Coppa del Mondo, si presenta qui con un vantaggio di 142 punti su Aleksander Aamodt Kilde e dopo questo evento ci sarà soltanto il super-G nelle finali di Soldeu.

Significa dunque che Odermatt, che deve vendicare quanto accaduto ai Mondiali, ha bisogno anche solo di un quinto posto per ottenere la coppetta; questo ovviamente qualora Kilde dovesse vincere la gara, ma il norvegese le ultime due volte si è dovuto inchinare al grande rivale che dunque parte nettamente favorito, anche perché potrà ampiamente gestire la situazione. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta del super-G di Aspen, aspettando il quale possiamo fare qualche considerazione rapida.

DIRETTA SUPER-G ASPEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv del super-G di Aspen non godrà di una visione sulla televisione di stato: l’evento infatti sarà fornito soltanto da RaiPlay, di conseguenza si tratterà di un appuntamento in diretta streaming video recandosi all’apposita sezione del sito, oppure installando la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che le gare di Coppa del Mondo di sci alpino vengono trasmesse anche su Eurosport: in questo caso l’accesso sarà consentito ai soli abbonati alla televisione satellitare, che troveranno il canale al numero 210 del decoder di Sky. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL SUPER-G ASPEN SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G ASPEN: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta del super-G di Aspen: come detto può essere la grande giornata di Odermatt, che l’anno scorso si è dovuto inchinare anche piuttosto nettamente a Kilde ma nel corso di questa stagione di Coppa del Mondo ha restituito pan per focaccia al norvegese. Parliamo ovviamente di supergigante: lo svizzero ha fatto definitivamente il vuoto sugli avversari a Cortina d’Ampezzo, prima dei Mondiali sono arrivate due vittorie sulla Olimpia delle Tofane e in questo modo il vantaggio in testa alla classifica è diventato praticamente incolmabile. I 142 punti di vantaggio ci dicono che Odermatt è al riparo da brutte sorprese: nelle ultime due gare rimaste Kilde dovrebbe guadagnarne almeno 58 sul rivale, sulla carta naturalmente è un’impresa sempre fattibile ma come già detto Odermatt può gestirsi almeno in questa prima gara, per poi eventualmente chiudere i giochi a Soldeu. Certamente però lo svizzero vorrà il bersaglio grosso già oggi nel super-G di Aspen, per festeggiare in anticipo e togliersi il pensiero; tra poco sulla Ruthie’s Run avremo il primo sciatore al cancelletto di partenza e scopriremo come andrà la gara…











