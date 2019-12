Diretta Super G Beaver Creek/ Streaming video Rai: i protagonisti in Colorado (oggi)

La Coppa del mondo di sci maschile fa tappa a Beaver Creek, dove oggi, venerdì 6 dicembre 2019 è attesa la diretta del Super G, secondo appuntamento per la disciplina veloce tra i pali, dove certo ci attendiamo grandi cose dal nostro azzurro Dominik Paris. Lo sciatore della nostra nazionale infatti è senza dubbio l’uomo da tenere d’occhio in questa diretta del Super G sulla neve del Colorado, ma certo il nostro beniamino non sarà l’unico azzurro in gara e ovviamente l’unico favorito a salire sul primo gradino del podio. Tenuto conto anche di quanto accaduto solo pochi giorni fa nel Super-G di Lake Louise, ecco che di certo ci attenderà oggi una gara davvero speciale alla Bird of Pray, che non vediamo l’ora di vivere a bocca aperta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI BEAVER CREEK

La diretta del super G di Beaver Creek avrà inizio alle ore 18,45 italiane, quando nella località del Colorado saranno le 10.45, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose negli Stati Uniti (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER G BEAVER CREEK: PROTAGONISTI E AZZURRI

Come riferito prima, il nome più atteso in questa diretta del Super G di Beaver Creek per la coppa del mondo maschile di sci è certante quello di Dominik Paris, il quale pure dovrebbe approfittare di questa tappa in Colorado per la stagione 2020 per mettere a segno un serio attacco nella classifica generale. Come è facile immaginare però, l’azzurro nativo di Merano non sarà l’unico nome da tenere d’occhio. Rivali pericolosi in questa disciplina saranno certo oggi gli austriaci Mayer e Kriechmayr, a podio assieme al nostro Domme nella prova da Lake Louise solo pochi giorni fa. Sempre nello squadrone austriaco il terzo osservato special sarà di certo Max Franz, che qui ha vinto l’anno scorso. Per quanto riguarda gli italiani, la nostra migliore speranza per la diretta del Super G di Beaver Creek rimane Paris, ma certo faranno di tutto per riempirci di orgoglio anche Buzzi e Fill, oltre che Casse e Marsaglia: mancherà però Innerhofer.



