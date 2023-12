DIRETTA SUPER-G BEAVERK CREEK/ Video streaming Rai: ecco l’albo d’oro (CdM sci, oggi 3 dicembre 2023)

DIRETTA SUPER-G BEAVER CREEK: L’ALBO D’ORO

Mentre si avvicina la diretta del super-G di Beaver Creek, facciamo un tuffo nei precedenti più recenti di questa gara di Coppa del Mondo. L’anno scorso sulla Birds of Prey vinse Aleksander Aamodt Kilde davanti a Marco Odermatt e Alexis Pinturault, un podio di lusso che conferma il grande valore tecnico della pista del Colorado. Nel 2021 invece a Beaver Creek ci furono ben due super-G, il primo vinto da Odermatt davanti a Matthias Mayer e al canadese Broderick Thompson e il secondo conquistato da Kilde su Odermatt e il padrone di casa Travis Ganong. Nel 2020 invece purtroppo a Beaver Creek non si andò a causa della pandemia di Covid, allora ricordiamo che nel 2019 ci fu un altro podio di lusso.

Vinse infatti Odermatt davanti a Kilde e Mayer, per quella che fu la prima vittoria nel Circo Bianco del grande talento elvetico, che ha un evidente feeling con il super-G di Beaver Creek. Nel 2018 invece vinse Max Franz davanti a Mauro Caviezel e un clamoroso terzetto ex-aequo al terzo posto, con il nostro Dominik Paris in compagnia di Kilde e Aksel Lund Svindal. Nel 2017 sulla Birds of Prey in questa specialità aveva vinto Vincent Kriechmayr davanti a Kjetil Jansrud e Hannes Reichelt, altro podio davvero di grande prestigio. A proposito di Reichelt, ricordiamo che fu lui la medaglia d’oro del super-G dei Mondiali 2015 proprio a Beaver Creek, davanti al canadese Dustin Cook e al francese Adrien Theaux. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SUPER-G BEAVER CREEK IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Beaver Creek vedrà il via alle ore 18.45 con la partenza del primo atleta in gara, naturalmente parlando di orari italiani considerando che tra noi e il Colorado ci sono ben otto ore di fuso orario, saranno quindi le 10.45 locali. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport (che è il canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Beaver Creek, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Beaver Creek (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL SUPER-G DI BEAVER CREEK SU RAIPLAY

SUPER-G BEAVER CREEK: ANCORA IN COLORADO!

La diretta del super-G di Beaver Creek completa oggi, domenica 3 dicembre 2023, una settimana molto intensa per la Coppa del Mondo di sci maschile sulle nevi della località del Colorado, una meta ormai di immensa tradizione per il Circo Bianco grazie alla sua meravigliosa pista Birds of Prey. Purtroppo però il maltempo ci ha messo lo zampino, come d’altronde già in precedenza in questo inizio di stagione sfortunatissimo per lo sci alpino, soprattutto al maschile. Incrociamo allora le dita, sperando di poter assistere oggi al debutto per il 2023-2024 in super-G, specialità meravigliosa grazie al mix di tecnica e velocità che esalta i grandi campioni.

Non a caso, anche oggi a Beaver Creek (se tutto si svolgerà regolarmente) i due grandi favoriti per la vittoria saranno i due dominatori degli ultimi anni, cioè evidentemente lo svizzero Marco Odermatt e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che nella scorsa stagione si spartirono tutti i super-G di Coppa, anche se ai Mondiali in Francia vinse con clamorosa sorpresa il canadese James Crawford. Le premesse per assistere a uno spettacolo meraviglioso sulla pista Birds of Prey ci sarebbero tutte, allora incrociamo le dita e adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Beaver Creek.

DIRETTA SUPER-G BEAVER CREEK: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente per presentare la diretta del super-G di Beaver Creek non possiamo fare affidamento su precedenti risultati stagionali nella specialità, ma in ogni caso si può indicare con fiducia nei già citati Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde i due grandi favoriti. L’anno scorso in Colorado vinse il norvegese davanti allo svizzero, Kilde poi riuscì ad imporsi anche a Wengen tuttavia Odermatt vinse tutti gli altri super-G di Coppa del Mondo, cioè quelli di Lake Louise, Bormio, entrambe le gare di Cortina ed infine i super-G di Aspen e delle Finali di Soldeu.

Non servirebbe aggiungere molto altro per capire perché sulla Birds of Prey ci saranno due sciatori nettamente più considerati di tutti gli altri, anche se la concorrenza sarà comunque folta, con l’austriaco Vincent Kriechmayr che potrebbe essere il “terzo uomo”. Per l’Italia i nomi principali sono certamente Mattia Casse e Dominik Paris, che l’anno scorso colsero un podio a testa in super-G, anche se per entrambi nel bel weekend di fine gennaio a Cortina. Innanzitutto però speriamo che la sfortuna non ci metta ancora una volta lo zampino in una stagione che ad inizio dicembre è già piena zeppa di rinvii: la diretta del super-G di Beaver Creek ci aspetta…











