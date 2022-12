Diretta super-G Bormio/ Streaming video Rai: il fascino della Stelvio, CdM sci

La diretta del super-G di Bormio chiuderà l’anno solare 2022 della Coppa del Mondo di sci oggi, giovedì 29 dicembre, ma si tratterà di un congedo meraviglioso, infatti l’appuntamento sarà con la meravigliosa pista Stelvio, che tecnicamente è al top mondiale insieme alla Streif di Kitzbuhel e che sicuramente sarà garanzia di spettacolo anche in super-G. Anzi, considerando che in Austria quest’anno non è in programma alcun super-G, potremmo affermare che quello di Bormio è destinato ad essere il più impegnativo tecnicamente e anche dal punto di vista fisico, perché naturalmente in super-G il tracciato è più breve rispetto alla discesa, ma ci sono più curve e quindi la pista Stelvio ancora una volta non concederà mai un attimo di respiro.

Diretta/ Discesa Bormio: Vincent Kriechmayr ha vinto, Crawford e Kilde sul podio!

Tutto questo premesso, è chiaro che ci aspettiamo favoriti nel super-G di Bormio i due dominatori della specialità, cioè Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt, che finora vantano un primo e un secondo posto a testa. Questa è la specialità in cui la sfida è più serrata: in discesa il norvegese ha qualcosa in più, in gigante domina lo svizzero, il super-G invece è un meraviglioso “campo di battaglia”, sperando in qualche inserimento azzurro sulla pista che, lo sappiamo bene, è il regno di Dominik Paris. Un motivo in più per non perdersi il grande spettacolo, adesso quindi andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Bormio.

Diretta/ Discesa maschile Courchevel: Vincent Kriechmayr vince, Coppa a Odermatt!

DIRETTA SUPER-G BORMIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Bormio avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che concede la ribalta di un canale generalista per le gare in Italia della Coppa del Mondo di sci, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Bormio, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Bormio (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA/ Super-G maschile Olimpiadi 2022: oro a Matthias Mayer, male gli italiani

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL SUPER-G DI BORMIO

DIRETTA SUPER-G BORMIO: FAVORITI E AZZURRI

Come si accennava in precedenza, la diretta del super-G di Bormio non può sfuggire a un pronostico che metta in particolare evidenza Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt. Il norvegese nella scorsa stagione vinse addirittura quattro dei sette super-G in calendario in Coppa del Mondo, due furono invece i successi dello svizzero. In questa stagione è giunta la conferma: finora i super-G sono stati appena due, a Lake Louise ha vinto Odermatt davanti a Kilde mentre a Beaver Creek si è imposto il norvegese davanti allo svizzero. Stiamo parlando d’altronde del detentore della Coppa del Mondo di specialità (Kilde) e di quella generale (Odermatt) e gli appassionati sanno che il loro duello è ad un livello altissimo, per cui non è facile inserirsi anche se non mancano altri nomi di spicco, come l’austriaco Matthias Mayer che è il campione olimpico in carica e già vincitore a Bormio, anche se in discesa.

In casa Italia il riferimento numero 1 resta invece sempre Dominik Paris, a maggior ragione sulla Stelvio che è il suo “regno”, sebbene in super-G gli esaltanti ricordi del 2019 a Soldeu, quando festeggiò la Coppetta di specialità poche settimane dopo essere diventato campione del Mondo, sembrano essere lontani. Speriamo allora in una riscossa nella diretta del super-G di Bormio, naturalmente non solo da parte di Dominik ma di tutta la nostra Nazionale, che sicuramente ne ha bisogno, con Guglielmo Bosca che al momento è il migliore nella classifica di specialità ma è appena diciottesimo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA