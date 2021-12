Diretta Super-G Bormio/ Streaming video Rai: siamo ancora sulla Stelvio! Cdm Sci

DIRETTA SUPER-G BORMIO, COPPA DEL MONDO SCI: ANCORA SULL STELVIO!

Dopo le scintille occorse solo ieri sulla Stelvio per la discesa, ecco che la Coppa del mondo di sci maschile è ancora protagonista oggi mercoledì 29 dicembre 2021 per la diretta del Super-G di Bormio. Siamo dunque ancora sulla mitica pista azzurra per disputare la quarta gara per la specialità e davvero non vediamo l’ora di dare la parola alla neve della Stelvio, dove pure, solo tra 24 ore, saremo di nuovo protagonisti con un secondo Super-g, fissato in recupero della gara saltata a Lake Louise ancora a fine del mese di novembre.

Diretta/ Super-G femminile Val d'Isère, streaming Rai: vince Goggia! Curtoni a podio!

L’attesa verso la gara valtellinese è grande: come abbiamo accennato già ieri, la Stelvio rimane tra le piste di maggior prestigio e complessità nel circo bianco e siamo dunque sicuri che sarà grandissimo spettacolo per il 16^ banco di prova della stagione di Coppa del mondo. Tutti i big del circo bianco sono pronti a dare il massimo: chi però salirà sul primo gradino del podio?

Diretta/ Super-G Val Gardena: Kilde ha vinto, Mayer e Kriechmayr sul podio!

DIRETTA SUPER-G BORMIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

Ricordiamo subito agli appassionati che la diretta del Super-g di Bormio avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo allora che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che concede la ribalta di un canale generalista per le gare in Italia della Coppa del Mondo di sci, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose sulla Stelvio (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA/ Super-G St Moritz streaming video Rai: Brignone-Curtoni, che Italia!

DIRETTA SUPER-G BORMIO, COPPA DEL MONDO SCI MASCHILE: PROTAGONISTI E AZZURRI

Alla vigilia della diretta del Super-G di Bormio per la coppa del mondo di sci maschile, pure non facciamo fatica a fissare una lista di possibili favoriti alla conquista della Stelvio: pure su una pista così impegnativa come è quella valtellinese, davvero c’è spazio per il colpo di scena. Vedendo comunque quanto fatto in stagione per la disciplina, ecco che alla vigilia della partenza ufficiale, non possiamo non mettere in evidenza nomi come quelli di Matthias Mayer e di Aleksandr Aamodt Kilde, con il norvegese che pure solo pochi giorni fa ha dominato anche la Saslong in Val Gardena. Tra i big della disciplina pure puntano al podio sulla mitica Stelvio anche Vincent Kriechmayr e Marco Odermatt, con il rossocrociato che pure si è messo in luce anche nel gigante in Alta Badia solo poco prima di natale e che dunque appare in forma smagliante: senza dimenticare Ryan Cochran Siegle, che pure è campione in carica qui sulla Stelvio per il Super-G.

E l’Italia? Beh sulla Stelvio ci attendiamo una prova magistrale da parte dello squadrone azzurro: sia Dominik Paris che Christof Innerhofer hanno uno speciale rapporto con la pista valtellinese, che spesso li ha visti assoluto dominatori in passato e non solo nella discesa. A dare man forte ai due nella diretta del Super-G di Bormio anche Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Giuliano Bosca e Emanuele Buzzi: per loro non ci attendiamo purtroppo grandi exploit, ma certo siamo sicuri che faranno di tutto per tenere alto il tricolore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA