Diretta super-G Bormio/ Streaming video Rai: siamo sulla Stelvio! (Cdm sci)

Il super-G di Bormio si disputa alle ore 11:30 di lunedì 28 dicembre: è il primo appuntamento sulla Stelvio, che rientra ovviamente nel calendario della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Programma invertito rispetto all’originale, perché purtroppo le previsioni per oggi non sono favorevoli: il super-G crea meno problemi della discesa e si spera che questo basti per riuscire a gareggiare oggi. La specialità odierna arriva alla sua terza gara: situazione ancora in divenire, ma troviamo già grandi nomi che si sono imposti. Mauro Caviezel sta già minacciando di scappare in classifica: lo svizzero l’anno scorso aveva strappato la coppetta di specialità a Vincent Kriechmayr per soli 3 punti, e sta già mettendo in chiaro di essere ancora l’uomo da battere.

Tuttavia, non bisogna sottovalutare il solito Aleksander Aamodt Kilde: il norvegese è uno dei principali contendenti per la vittoria della Coppa del Mondo generale e nelle gare di velocità parte sempre tra i grandi favoriti. Dunque potrebbe essere una sfida tra questi due sciatori, che non a caso sono anche quelli che hanno vinto i primi due super-G della stagione; vedremo dunque quello che succederà tra poco nella diretta del super-G di Bormio, nel frattempo però possiamo provare a presentare i temi principali di questa gara sulla Stelvio.

Come sempre, la diretta tv del super-G di Bormio sarà trasmessa da due emittenti: entrambe sono disponibili in chiaro perché si tratta della televisione di stato, precisamente sui canali Rai Sport e Rai Sport +, e di Eurosport che allo stesso modo è accessibile sul digitale terrestre. Ci sarà poi la possibilità di seguire la gara anche in diretta streaming video, visitando il sito o l’app di Rai Play, oppure sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Il super-G maschile di Bormio sarà una questione tra Caviezel e Aamodt Kilde? A vedere come sono andate le prime due gare della stagione sembrerebbe di sì e, come detto, lo svizzero è stato anche il vincitore dell’ultima coppetta di specialità. Per il momento ha ottenuto un primo e un secondo tempo, e logicamente rimane l’uomo da battere; la speranza è che gli italiani, che l’anno scorso nelle prove di velocità avevano disputato un’ottima stagione prima che il lockdown cancellasse tutto, possano farsi valere ma per il momento il tricolore non ha ancora sventolato su questo finale di 2020, soprattutto abbiamo centrato un solo podio che però è quello di Alex Vinatzer nello slalom, di conseguenza sulla velocità dobbiamo ancora centrare il primo squillo. Ad ogni modo potremmo anche avere un podio tutto norvegese, perché al momento questa nazione sta dominando; ha piazzato tre atleti nei primi quattro con la presenza anche di Kjetil Jansrud che, nonostante gli anni che passano, resta sempre molto competitivo e oggi potrebbe giocare un bello scherzetto al connazionale Aamotd Kilde, che va alla ricerca di punti per vincere la Coppa del Mondo generale.

