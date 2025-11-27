Diretta super-G Copper Mountain streaming video Rai 2: orario e risultato live negli Usa per la Coppa del Mondo di sci, oggi giovedì 27 novembre 2025

DIRETTA SUPER-G COPPER MOUNTAIN: LA PRIMA GARA VELOCE DELL’ANNO

Finalmente oggi giovedì 27 novembre 2025 sarà il giorno della prima gara veloce per la nuova Coppa del Mondo di sci maschile: appuntamento quindi molto atteso con la diretta super-G Copper Mountain, località del Colorado che da anni è meta classica degli allenamenti in Nord America di tante nazionali, ma che quest’anno torna nel Circo Bianco per la prima volta dal 2001.

Sede quindi anomala, così come anomalo sarà il calendario di questa settimana: per gli uomini un super-G e un gigante tra oggi e domani, poi il weekend sarà dedicato alle donne, ma con gigante e slalom. Insomma, per gli uomini-jet Copper Mountain sarà un primo assaggio prima della settimana pienissima a Beaver Creek, ma ciò nulla toglie all’attesa per la prima stagionale.

In super-G naturalmente l’uomo da battere è Marco Odermatt, che nella scorsa stagione vinse l’oro ai Mondiali di Saalbach con un autentico dominio e si aggiudicò anche la Coppa di specialità del super-G per la terza stagione consecutiva. Insomma, sarà forse banale dirlo ma l’elvetico sarà naturalmente l’uomo da battere, considerando pure che il gigante di Soelden gli ha già consentito di iniziare con il piede giusto la nuova stagione.

Le incognite comunque non mancano: la diretta super-G Copper Mountain, come abbiamo già detto, sarà la prima gara veloce della stagione, per di più su una pista inedita per tutti gli sciatori in gara, quindi gli imprevisti che spesso caratterizzano le gare di super-G oggi potrebbero incidere anche più del solito. Ne sapranno approfittare gli Azzurri?

SUPER-G COPPER MOUNTAIN IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta super-G Copper Mountain ci terrà compagnia dalle ore 19.00 italiane (le 11.00 locali) e godrà della ribalta in chiaro di Rai 2, oltre alla visione su Eurosport. Rai Play e Discovery + saranno quindi le opzioni per avvalersi invece della diretta streaming video.

DIRETTA SUPER-G COPPER MOUNTAIN: ECCO DOMINIK PARIS E MATTIA CASSE

Il settore della velocità dovrebbe dare più soddisfazioni all’Italia rispetto alle discipline tecniche, nella diretta super-G Copper Mountain i due nomi più attesi saranno per noi naturalmente quelli di Mattia Casse e Dominik Paris, entrambi capaci di vincere in questa specialità nel corso della passata stagione. Per Casse ci fu la grande gioia di cogliere in casa, sulla Saslong della Val Gardena, la prima vittoria della carriera, mentre per Paris il successo a Kvitfjell diede al miglior velocista italiano di sempre la gioia del ritorno alla vittoria anche in super-G a sei anni di distanza dalla precedente.

Siamo contenti poi di ritrovare Guglielmo Bosca, che nel 2024 era stato quinto nella classifica di specialità ma purtroppo saltò tutta la scorsa stagione per infortunio. Tutte carte potenzialmente molto valide pensando anche al grande obiettivo stagionale, cioè alle Olimpiadi sulla Stelvio di Bormio, che sono nel mirino anche dell’eterno Christof Innerhofer come degno finale della carriera e di Giovanni Franzoni, che è invece il migliore fra i nostri giovani e sul quale vogliamo quindi puntare sia per il presente sia per il futuro. L’Italia quindi potrebbe essere protagonista e allora speriamo in belle notizie dalla diretta super-G Copper Mountain…