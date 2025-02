DIRETTA SUPER-G CRANS MONTANA: ODERMATT PRECEDE PARIS!

Marco Odermatt è in testa al super-G Crans Montana: abbiamo sperato che il nostro Dominik Paris potesse rimanere al primo posto ma, con il pettorale numero 15, Odermatt ha dato vita a una straordinaria prova che ci ha fatto capire perché sia da anni il leader non solo della specialità – in cui ha appena vinto l’oro Mondiale – ma anche di tutta la Coppa del Mondo. Odermatt ha timbrato un tempo di 1’21’’53, con 39 centesimi di vantaggio su Paris: ottimo comunque l’azzurro che per una volta ha ritrovato la sua sciata e, per il momento, si prende una seconda posizione comunque ottima come più che buona è la quarta di Mattia Casse.

Anche per l’altro veterano della nostra nazionale una giornata sicuramente positiva nella diretta super-G Crans Montana, beffato purtroppo per 7 centesimi da Raphael Haaser che, dopo l’argento iridato (ma è stato anche oro nel gigante), conferma di stare vivendo un periodo davvero bellissimo. Dunque troviamo Odermatt, Paris e Haaser sul podio; possiamo segnalare anche il sesto posto di Franjo Von Allmen che ieri ha vinto la discesa mentre oggi è alle spalle anche di Adrian Smiseth Sejersted, il nostro Giovanni Franzoni attualmente è quattordicesimo e ultimo di quelli che sono arrivati al traguardo. (agg. di Claudio Franceschini)

SUPER-G CRANS MONTANA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA CDM SCI

I due canali sui quali seguire la diretta super-G Crans Montana in tv sono Rai Due in chiaro ed Eurosport in abbonamento, per la diretta streaming video sono disponibili sito e app di Rai Play così come la piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY SUPER-G CRANS MONTANA

SUPER-G CRANS MONTANA: SI COMINCIA!

Dando il via alla diretta super-G Crans Montana torniamo sui Mondiali di Saalbach che, per quanto riguarda le prove di specialità, hanno portato alla luce un altro svizzero destinato a fare grandi cose: è stata infatti la rassegna di Franjo Von Allmen, ventitreenne che già si presentava molto bene avendo vinto il super-G di Wengen a fine gennaio raccogliendo anche due secondi posti in discesa. Certamente dunque uno sciatore da tenere d’occhio e non un carneade, che ai Mondiali si è rivelato ancor più: Von Allmen ha vinto la medaglia d’oro in discesa e poi anche quella della combinata a squadre insieme a Loic Meillard, in seguito campione nello slalom.

Oltre a lui va naturalmente citato Raphael Haaser, che ha fatto brillare l’Austria: secondo in super-G ma soprattutto oro a sorpresa in gigante mettendosi davanti a Thomas Tumler, Meillard e appunto Odermatt, finalmente vincitore dopo un bronzo iridato a Courchevel/Méribel – in combinata – e quattro secondi posti in super-G in Coppa del Mondo. Attenzione dunque perché Odermatt ha degli avversari particolarmente agguerriti nella gara di oggi e ci dovrà fare i conti, noi finalmente possiamo lasciare la parola alla Mont Lachaux perché la diretta super-G Crans Montana sta davvero per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

SUPER-G CRANS MONTANA: DOPO I MONDIALI!

Con la diretta super-G Crans Montana parliamo ancora di una gara che è valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile, sulla Mont Lachaux l’appuntamento è per le ore 10:30 di domenica 23 febbraio e dunque siamo ancora impegnati nelle prove di velocità nella località svizzera. Archiviata la splendida parentesi dei Mondiali, si torna alla corsa alla coppa di cristallo e naturalmente alla coppetta di specialità: siamo nel regno di Marco Odermatt, che è il chiaro favorito per vincere anche il super-G di oggi dopo averne già ottenuti due in stagione, che diventano tre contando naturalmente quello iridato di Saalbach.

Sarà dunque Odermatt contro tutti, possiamo dire così: tra i principali avversari lo svizzero deve sicuramente fare i conti con Vincent Kriechmayr che lo segue nella classifica della disciplina, ma anche con un Franjo Von Allmen che è in grande crescita e ha già fatto sognare la federazione rossocrociata, poi anche gli altri tra cui gli italiani, con Mattia Casse già vincitore in questa stagione di Coppa del Mondo e Giovanni Franzoni che sta dimostrando di poter fare il salto di qualità e che nella diretta super-G Crans Montana vorrà riscattare la delusione patita al Mondiale, quando ha commesso un errore nel corso di una gara positiva.

DIRETTA SUPER-G CRANS MONTANA: ODERMATT FERITO

Approcciandoci alle emozioni della diretta super-G Crans Montana, possiamo tornare sul discorso legato a Marco Odermatt e prenderlo da un’altra angolazione: lo svizzero è certamente il grande favorito per la vittoria di questa mattina, e arriva all’appuntamento sulla Mont Lachaux ancora più pericoloso per gli avversari, perché ferito d come sono andati i Mondiali. Intendiamoci: Odermatt ha vinto la sua medaglia d’oro e proprio nel super-G ma, per come sono andate le ultime stagioni e lo stato di forma con cui si era presentato a Saalbach, il suo obiettivo era quello di fare en plein e dunque portare a casa tre ori.

È invece finita che non solo Odermatt si è laureato campione del mondo solo in supergigante, ma anche che quella è stata la sua unica medaglia nella rassegna iridata: in gigante Loic Meillard gli ha tolto il podio per appena 7 centesimi, in discesa invece lo svizzero è giunto quinto anche alle spalle del nostro Dominik Paris. Purtroppo i Mondiali sono questo, basta anche un errore impercettibile per ritrovarsi con un pugno di mosche in mano; possiamo dire che la kermesse per Odermatt non sia andata come previsto, e allora anche per questo nella diretta super-G Crans Montana avrà una grande voglia di lasciare le briciole alla concorrenza…