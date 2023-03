Diretta super-G Kvitfjell/ Streaming video Rai: sarà grand’Italia? CdM sci

DIRETTA SUPER-G KVITFJELL: BRIGNONE TRA LE PIÙ ATTESE!

Con la diretta del super-G di Kvitfjell si aprirà oggi, venerdì 3 marzo 2023, un bel weekend sulle nevi della Norvegia per la Coppa del Mondo di sci femminile che sarà protagonista in questa località che in genere ospitava gare maschili e invece in questa stagione “passa” alle donne. Abbiamo ancora nel cuore le emozioni dei Mondiali, che hanno esaltato l’Italia “rosa” con i successi di Federica Brignone e Marta Bassino. Entrambe sono tra le protagoniste più attese in questa specialità, con Brignone che è tra le principali candidate per la conquista della Coppa di super-G (vinta proprio da Fede nella passata stagione) e Bassino che purtroppo non sarà invece alla prima uscita da campionessa del Mondo in carica della specialità, dopo la meravigliosa vittoria di Marta nel super-G iridato di Meribel a causa di un terribile lutto familiare, cioè la morte a soli 30 anni della cognata, moglie del fratello maggiore.

Diretta/ Gigante: Shiffrin medaglia d'oro, Federica Brignone è seconda e d'argento!

Potremmo anche fermarci qui per creare l’attesa, ma è doveroso aggiungere che, pur con tante ed agguerrite avversarie, a livello di completezza di squadra l’Italia non è seconda a nessuno e quindi è più che legittimo sognare con la nostra “Valanga rosa”, soprattutto considerando che il super-G per l’attuale generazione azzurra è la gara ideale perché unisce velocità e tecnica in un connubio che le esalta entrambe e noi abbiamo splendide carte da giocare sotto entrambi i punti di vista, allora andiamo a presentare subito tutte le informazioni utili per seguire la diretta del super-G di Kvitfjell.

Federica Brignone: "Penso sempre ad Elena Fanchini"/ "Non ho festeggiato l'oro"

DIRETTA SUPER-G KVITFJELL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Kvitfjell vedrà il via alle ore 10.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sul canale tematico Eurosport e naturalmente anche in chiaro per tutti, in questo caso su Rai Due perché la tv di stato per questa gara concede alla Coppa del Mondo di sci la meritata ribalta di un canale generalista.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Kvitfjell, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kvitfjell (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA/ Parallelo femminile: Tviberg campionessa del Mondo, Holdener battuta!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL SUPER-G DI KVITFJELL

DIRETTA SUPER-G KVITFJELL: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta del super-G di Kvitfjell, precisato che la pista è inedita e potrebbe quindi essere una variabile, dobbiamo parlare innanzitutto delle Azzurre. La prima da citare è comunque Marta Bassino, alla quale vanno i nostri pensieri, onore che si merita la nuova campionessa del Mondo della specialità, tra l’altro terza negli ultimi due super-G di Coppa del Mondo, cioè il secondo di St. Anton e quello di Cortina, a conferma del suo valore anche in super-G. In termini di classifica invece va in copertina Federica Brignone, perché è la detentrice della Coppa di specialità e perché nel corso della stagione in super-G ha ottenuto risultati eccellenti, in particolare la vittoria e il secondo posto nel weekend di St. Anton. Sempre costante anche Elena Curtoni, l’anno scorso vincitrice a Cortina e in questa stagione seconda a St. Moritz, oltre che quattro volte su cinque nelle prime sei. Dulcis in fundo Sofia Goggia, della quale conosciamo le peripezie ma che naturalmente è a sua volta in grado di fare il colpo, anche in super-G.

Per quanto riguarda invece le protagoniste straniere della diretta del super-G di Kvitfjell, in primo piano dobbiamo mettere la padrona di casa norvegese Ragnhild Mowinckel, che a Cortina ha vinto l’ultimo super-G di Coppa del Mondo prima dei Mondiali, prendendosi anche il primo posto nella classifica di specialità. C’è poi naturalmente Lara Gut: per la campionessa svizzera basterebbe dire che si tratta della campionessa olimpica in carica del super-G anche se ha dovuto abdicare dal trono per quanto riguarda i Mondiali, mentre in stagione ha raccolto un primo e un terzo posto nelle due gare di St. Anton. Spendiamo l’ultima citazione per l’austriaca Cornelia Huetter, già due volte seconda in stagione di Coppa del Mondo e bronzo ai Mondiali, ma è l’Italia la squadra di riferimento per tutte…

© RIPRODUZIONE RISERVATA