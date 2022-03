Diretta super-G femminile Courchevel/ Streaming video Rai: è la gara delle italiane!

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE COURCHEVEL: TUTTO GIÀ DECISO MA…

Alle ore 10:00 di giovedì 17 marzo, la diretta del super-G femminile di Courchevel ci farà compagnia: sulla Roc de Fer avremo un’altra gara valida per le finali di Coppa del Mondo 2022 di sci alpino. Dobbiamo dire che i piani sono almeno due, riguardo la corsa di oggi: per la coppetta è tutto già deciso, perché Federica Brignone comanda con 132 punti di vantaggio una classifica dominata dalle italiane, visto che in seconda e terza posizione ci sono Elena Curtoni e Sofia Goggia. Dunque, la milanese ha già portato a casa la graduatoria di specialità togliendosi un’altra bella soddisfazione.

Per quanto riguarda invece la classifica generale di Coppa del Mondo, la diretta del super-G femminile di Courchevel potrebbe essere importante se non addirittura determinante: Mikaela Shiffrin sa bene che in questo momento Petra Vlhova ha qualcosa in più negli slalom (almeno lo speciale) ma il grande colpo nella discesa di ieri ha creato un bel gap che ora la statunitense vuole aumentare, sapendo di poterlo fare anche definitivamente. Italia fortemente protagonista e momento fondamentale per la Coppa del Mondo: nella diretta del super-G femminile di Courchevel gli ingredienti ci sono tutti…

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE COURCHEVEL STREAMING VIDEO TV: COME VEDRE LA GARA DI COPPA DEL MONDO

Come sempre per le gare di Coppa del Mondo, la diretta tv del super-G femminile di Courchevel sarà affidata alla televisione di stato: potrete seguire l’evento, che scatta come detto alle ore 10:00, su Rai Sport + o Rai Sport ma in entrambi i casi ovviamente in chiaro, con la possibilità della mobilità attraverso il sito o l’app ufficiali di Rai Play. Il super-G femminile di Courchevel sarà poi anche su Eurosport, appuntamento anche per i possessori della televisione satellitare; il canale è visibile sulla piattaforma DAZN (per i suoi clienti) e dunque in diretta streaming video, l’alternativa è sottoscrivere un abbonamento a Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE COURCHEVEL: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta del super-G femminile di Courchevel quindi avremo le tre italiane che andranno a caccia di altre soddisfazioni: Federica Brignone ha già vinto la coppetta di specialità ma Sofia Goggia vorrà certamente riscattare una discesa poco brillante che le ha comunque regalato la piccola sfera – a causa del flop di Corinne Suter, che ha fatto peggio di lei – e poi c’è Elena Curtoni, che non è uscita troppo soddisfatta dalle Olimpiadi. Siccome però qui è tutto già deciso, è giusto concentrarsi sulla straordinaria lotta per la Coppa del Mondo: a Courchevel, le due rivali sono arrivate staccate di 56 punti in classifica con la Shiffrin in testa, per la statunitense un secondo e un terzo posto a marzo ma la Vlhova ha risposto vincendo il gigante di Åre.

Si gioca sul filo dei singoli punti, e ovviamente entrambe le contendenti saranno al cancelletto di partenza: nella discesa di ieri però la Shiffrin ha vinto guadagnando 85 punti sulla Vlhova, volando a +141 e mettendo una serissima ipoteca sul trionfo finale. In super-G poi la Shiffrin è decisamente migliore della grande rivale: è quarta in classifica con 300 punti, è stata seconda a Lenzerheide e ha altri due podi in stagione, mentre la slovacca ha ottenuto appena 26 punti. Insomma, oggi la giornata potrebbe essere a favore della Shiffrin ma sarà la pista a dirci come andranno le cose nella diretta del super-G femminile di Courchevel…



