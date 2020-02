Diretta Super-G femminile La Thuile/ Streaming video Rai: allungo Brignone (CdM)

Il Super-G femminile di La Thuile si corre alle ore 10:30 di sabato 29 febbraio, per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020: gara fondamentale soprattutto per Federica Brignone che, seconda nella classifica di specialità, si presenta al doppio appuntamento forte del sorpasso avvenuto in graduatoria generale. L’azzurra ha adesso 1298 punti e un vantaggio di 73 lunghezze su Mikaela Shiffrin: la statunitense campionessa del mondo in carica sarà assente anche questo weekend e dunque potrebbe staccarsi nuovamente, contando che domenica è in programma la combinata e che in questa disciplina la Brignone ha vinto entrambe le gare stagionali. Chiaramente il duello per la Coppa del Mondo e le grandi speranze della nostra sciatrice sono il tema principale della giornata, ma nella diretta del Super-G femminile di La Thuile dovremo stare attenti ad altri temi che adesso possiamo provare a presentare.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE LA THUILE: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta del Super-G femminile di La Thuile abbiamo già detto che Federica Brignone insegue la storia: il vantaggio nella classifica generale di Coppa del Mondo fa il paio con il secondo posto nella classifica di specialità, la milanese sta vivendo la stagione della grande consacrazione e punta dunque al bottino pieno. Tecnicamente, nella gara di oggi anche un piazzamento potrebbe essere utile: Federica è decisamente più competitiva di una Petra Vlhova che la insegue con 86 punti di ritardo, e che dovrà essere in grado di fare la differenza nelle prove tecniche (slalom e gigante) per avere la possibilità di sorpassarla. La prima avversaria della Brignone allora è Corinne Suter, che ha vinto l’ultimo Super-G della stagione (a Garmisch) e che comanda la graduatoria di disciplina; attenzione però a Lara Gut-Behrami, ex campionessa del mondo che dopo un lungo periodo senza sussulti è inaspettatamente rinata a Crans Montana centrando la doppietta nelle due discese, e potrebbe mettere i bastoni tra le ruote all’azzurra. L’altra candidata alla vittoria del Super-G di La Thuile è Nicole Schmidofer; tecnicamente avremmo dovuto nominare anche Mikaela Shiffrin, ma purtroppo la statunitense è fuori da tempo per il tragico lutto che ha colpito la sua famiglia e non è ancora certissima la data del suo ritorno.



