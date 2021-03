Diretta super-G femminile Lenzerheide/ Streaming video Rai: Gut già regina

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE LENZERHEIDE: FEDERICA BRIGNONE PROTAGONISTA?

Oggi le Finali della Coppa del Mondo di sci ci proporranno una gara imperdibile con la diretta del super-G femminile di Lenzerheide. Con tutte le cautele legate al maltempo che sta purtroppo condizionando in maniera importante questa settimana del Circo Bianco dello sci alpino, ecco che il super-G femminile mette in evidenza soprattutto la svizzera Lara Gut-Behrami, che è la campionessa del Mondo in carica avendo vinto questa gara ai Mondiali di Cortina ed inoltre si è già aggiudicata matematicamente la Coppa di specialità del super-G. Un dominio che Lara Gut intende prolungare perché in ballo c’è anche la corsa alla Coppa del Mondo generale, ma oltre a questo tema d’interesse c’è pure la curiosità di vedere protagoniste le azzurre, a partire da una Federica Brignone che non a caso è seconda nella classifica di specialità del super-G, sia pure troppo lontana da Gut-Behrami per poterla impensierire. La diretta del super-G femminile di Lenzerheide sarà per tutti questi motivi da seguire con la massima attenzione da parte di tifosi e appassionati: scopriamo tutto ciò che si deve sapere per vivere al meglio questa gara, sperando che tutto vada per il meglio con il meteo.

Diretta Super-G Saalbach/ Vince Marco Odermaat! Tonetti 12^ miglior azzurro

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE LENZERHEIDE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G femminile di Lenzerheide vedrà la partenza della prima atleta in gara in programma alle ore 9.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Lenzerheide (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA/ Super-G Val di Fassa, trionfo Brignone: eguaglia record della Compagnoni!

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE LENZERHEIDE: FAVORITE E AZZURRE

Ne abbiamo già accennato: la diretta del super-G femminile di Lenzerheide (maltempo permettendo) vedrà in copertina Lara Gut-Behrami. Campionessa del Mondo in carica di super-G, matematicamente già certa di conquistare anche la Coppetta di specialità, eppure ancora affamata perché in ballo c’è anche la Coppa del Mondo generale, contro una Petra Vlhova che oggi inevitabilmente dovrà correre in difesa nella specialità prediletta della sua grande rivale. Detto che tra le possibili protagoniste straniere ci sono molte altre campionesse quali la detentrice uscente della Coppa di super-G Corinne Suter e la campionessa olimpica Ester Ledecka, dobbiamo però giustamente evidenziare che il super-G è una delle specialità predilette anche delle nostre campionesse azzurre, che sanno unire tecnica e velocità come richiede questa gara. In particolare, il super-G spesso esalta Federica Brignone, seconda di specialità l’anno scorso e attualmente seconda pure in questa stagione grazie alla meravigliosa vittoria in Val di Fassa nell’ultimo super-G disputato dalle donne prima delle Finali di Lenzerheide. Sarà dunque la milanese-valdostana la prima rivale di Lara Gut-Behrami oggi?

LEGGI ANCHE:

Diretta super-G maschile/ Kriechmayr d'oro, Paris è quinto! Mondiali Cortina

© RIPRODUZIONE RISERVATA