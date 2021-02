Diretta super-G femminile/ Mondiali sci Cortina streaming video Rai: Gut favorita

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE MONDIALI SCI CORTINA: VINCITRICE, CHI È LA FAVORITA?

Oggi, martedì 9 febbraio 2021, sarà una giornata molto attesa per i Mondiali di sci Cortina 2021 che dovrebbero finalmente cominciare con la diretta del super-G femminile, di fatto gara inaugurale dopo la cancellazione della combinata di ieri. Un martedì intenso anche se è slittata a giovedì la gara maschile, perché ci giocheremo due carte da medaglia già nel super-G femminile, che vedrà sicuramente Federica Brignone e Marta Bassino tra le protagoniste assolute, entrambe già sul podio nella specialità durante la stagione di Coppa del Mondo, dal momento che questa gara esalta le loro caratteristiche tecniche. L’assenza di Sofia Goggia dalla rassegna di Cortina è un grosso dispiacere, anche perché la bergamasca due anni fa ad Are fu d’argento in super-G alle spalle di Mikaela Shiffrin, ma le ambizioni italiane sono comunque molto alte.

Ecco dunque che la diretta del super-G femminile dei Mondiali di sci Cortina 2021 sarà da seguire con la massima attenzione da parte di tifosi azzurri e appassionati di sci: le emozioni sono garantite…

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE MONDIALI SCI CORTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G femminile dei Mondiali di sci Cortina 2021 vedrà la partenza della prima atleta in gara in programma alle ore 13.00 a causa delle modifiche al calendario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE MONDIALI CORTINA: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta del super-G femminile dei Mondiali di sci a Cortina, dobbiamo dire subito con grande chiarezza che la favorita numero 1 per la vittoria è senza ombra di dubbio la svizzera Lara Gut-Behrami, dominatrice assoluta in super-G per tutta la stagione. La ticinese dunque sarà il punto di riferimento e donna da battere per tutte le avversarie, come ha dimostrato in modo inequivocabile anche negli ultimi due super-G disputati a Garmisch poco prima dell’inizio di questi Mondiali di sci Cortina 2021. Volendo trovare il pelo nell’uovo, potremmo dire che in passato Gut-Behrami ha avuto spesso problemi con i grandi eventi, magari potrebbe patire la pressione di presentarsi da favorita assoluta ma il ruolo le spetta di diritto.

Tra le possibili rivali ci stanno benissimo Marta Bassino e Federica Brignone: la piemontese è stata ottima seconda a St Anton proprio alle spalle di Lara Gut, mentre la detentrice della Coppa del Mondo generale è stata due volte terza quest’anno in super-G, a Val d’Isere nonostante un infortunio subito in discesa un paio di giorni prima e in seguito anche a Crans Montana. Bassino e Brignone dunque sono nel ristretto gruppo delle più accreditate rivali di Lara Gut, che dovrebbe comprendere l’altra svizzera Corinne Suter, la campionessa olimpica ceca Ester Ledecka e l’austriaca Tamara Tippler come altri nomi di rilievo, senza mai dimenticare campionesse come Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, che non hanno nella velocità il loro punto di forza ma quando trovano la giornata giusta sono temibili ovunque…

