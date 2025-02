DIRETTA SUPER-G FEMMINILE: CACCIA ALL’ORO!

La diretta super-G femminile è il secondo appuntamento, dopo il team event, dei Mondiali sci 2025: siamo a Saalbach e la gara è in programma alle ore 11:30 di giovedì 6 febbraio. Diciamo subito che in questo momento, e almeno ancora per qualche ora, è l’Italia a detenere il titolo: due anni fa infatti Marta Bassino aveva sbancato la Roc de Fer a Méribel, conquistando una splendida medaglia d’oro con 11 centesimi di vantaggio su Mikaela Shiffrin. La piemontese però sta attraversando una stagione tutt’altro che brillante, e dunque possiamo aggiungere che oggi le favorite siano altre: fortunatamente, tra queste c’è anche la nostra Federica Brignone.

La quale arriva alla diretta super-G femminile, e ai Mondiali sci 2025, con cinque vittorie in Coppa del Mondo (di cui quella nel supergigante di Cortina) e il primo posto nella classifica generale: sarà dunque lei a guidare una spedizione azzurra che, per quanto riguarda la diretta super-G femminile, potrà ovviamente contare anche su Sofia Goggia che si è imposta su una pista difficile come la Birds of Prey a Beaver Creek. Dunque le speranze di confermare il titolo iridato riportandolo in Italia ci sono tutte, ma ora proviamo ad approfondire il quadro parlando ancora della diretta super-G femminile.

SUPER-G FEMMINILE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta super-G femminile in tv andrà in chiaro su Rai 2 come tutti i Mondiali sci 2025; per gli abbonati è disponibile Eurosport sul satellite, ricordiamo poi la diretta streaming video su sito e applicazione di Rai Play o in alternativa sulla piattaforma Discovery Plus, sempre in abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SUPER-G FEMMINILE SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE: ITALIA IN PRIMA FILA!

Per quanto riguarda la diretta super-G femminile possiamo dire che i riferimenti legati alla pista non sono tantissimi, e ci arriveremo; il borsino delle favorite come abbiamo già visto comprende Brignone e Goggia, la loro più seria avversaria sarà naturalmente Lara Gut-Behrami che ha vinto la medaglia d’oro quattro anni fa e che comanda la classifica di specialità in Coppa del Mondo, un’atleta che quando c’è da fare sul serio riesce spesso e volentieri a dare il meglio di sé. Bisognerà poi fare attenzione a un’altra veterana come Cornelia Huetter, perché no a Corinne Suter mentre tra le nuove leve sicuramente può spaventare Lauren Macuga, che in stagione ha vinto il super-G di Sankt Anton.

Salvo sorprese invece non gareggerà Mikaela Shiffrin: oro nel 2019 e sempre sul podio nelle ultime tre edizioni, quest’anno l’infortunio patito a Killington l’ha tenuta lontana dalle piste a lungo e, al rientro, la statunitense ha deciso di concentrarsi esclusivamente per le prove tecniche. Così sarà almeno ai Mondiali sci 2025, nel tentativo di andare a prendersi altre medaglie; una rivale in meno di cui le italiane dovranno preoccuparsi nella diretta super-G femminile, ma non è detto che non possa emergere un nome a sorpresa che si prenda la gloria; lo vedremo tra poco…