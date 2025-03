DISCESA FEMMINILE SUPER G SUN VALLEY: TERMINA QUI

Si conclude la discesa del Super G femminile a Sun Valley in questa diretta, con la vittoria di una straordinaria Lara Gut-Behrami, autrice di una prova impeccabile che le ha permesso di imporsi con un tempo strepitoso. Sorprendente ribaltamento nelle posizioni di rincalzo: la svizzera domina, ma la lotta per il podio si decide sui millesimi.

Alla fine, la statunitense Lindsey Vonn si prende il secondo posto, con un ritardo di appena quattro millesimi su Federica Brignone, che chiude terza in 1:13.68 e regala così un podio all’Italia. Un risultato positivo per la squadra azzurra, con Brignone che conferma la sua ottima condizione e la capacità di esprimersi al meglio anche su una pista esigente come quella americana. (agg. Gianmarco Mannara)

DISCESA FEMMINILE SUPER G SUN VALLEY: CHE SHOW

Lara Gut-Behrami si conferma ancora una volta protagonista nelle gare di velocità in questa diretta, prendendosi il gradino più alto del podio nel Super-G di Sun Valley con un tempo di 1:12.35. La svizzera ha interpretato al meglio il tracciato, con una sciata pulita e aggressiva che le ha permesso di mettere un distacco enorme sulle avversarie.

Alle sue spalle si piazza la francese Romane Miradoli, che chiude con un ritardo pesante di 13.94 centesimi, a dimostrazione del livello straordinario della vincitrice. Per l’Italia la migliore è Laura Pirovano, che chiude al sesto posto, confermandosi tra le atlete più competitive della disciplina. Adesso si attendono le ultime discese per vedere se qualche altra atleta riuscirà a scalare la classifica. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE SUN VALLEY: SI COMINCIA!

Finalmente possiamo seguire la diretta super-G femminile Sun Valley: è la terza tappa statunitense nel corso della stagione di Coppa del Mondo, ma la seconda dedicata alle prove di velocità perché a Killington avevamo vissuto un gigante (costato caro a Mikaela Shiffrin) e uno slalom, invece a metà dicembre la mitica Birds of Prey di Beaver Creek, in Colorado, aveva ospitato discesa e super-G. Era stato un grande weekend soprattutto per Sofia Goggia: la bergamasca aveva vinto il supergigante davanti a Lara Gut-Behrami e Ariane Radler, in discesa aveva ceduto a Cornelia Huetter piazzandosi davanti alla stessa Gut.

Ecco, è quantomeno curioso pensare che in quel periodo Federica Brignone aveva vinto solo il gigante di Soelden in apertura di stagione, e non era più salita sul podio: la valdostana ha cambiato passo a fine dicembre a Semmering, vincendo il gigante, e da quel momento ha preso il largo con numeri pazzeschi. Si prenderà anche la coppetta di specialità al termine di questa gara? Stiamo per scoprirlo insieme: mettiamoci comodi e segiuamo questa appassionante prova valida per le finali di Coppa del Mondo, la diretta super-G femminile Sun Valley ci fa davvero compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA SUPER-G FEMMINILE SUN VALLEY IN STREAMING VIDEO TV

Tutti su Rai 2 per la diretta super-G femminile Sun Valley, ma anche su Eurosport sia pure in abbonamento: la diretta streaming video sarà disponibile grazie a Rai Play o la piattaforma DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SUPER-G FEMMINILE SUN VALLEY SU RAIPLAY

SUPER-G FEMMINILE SUN VALLEY: BRIGNONE SFIDA GUT!

La diretta super-G femminile Sun Valley ci terrà compagnia dalle ore 18:00 – di casa nostra – di domenica 23 marzo: primo appuntamento per le donne con le finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, e altra occasione per Federica Brignone per ritoccare numeri già straordinari in stagione e carriera. La vincitrice del globo, ufficiale dopo la cancellazione della discesa – il secondo dopo quello di cinque anni fa – può prendersi anche questa coppetta di supergigante: grazie a vittoria e terzo posto a La Thuile la valdostana si è messa al comando della classifica con 5 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami, dunque sarà un grande duello sul filo di posizioni e punti in questa gara.

La diretta super-G femminile Sun Valley però potrebbe sorridere anche a Sofia Goggia, e certamente ci piacerebbe che fosse così: la bergamasca quest’anno non è stata troppo fortunata, a La Thuile doppio secondo posto con la Brignone che l’ha beffata ancora per un centesimo, ma nonostante questo il terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo racconta della competitività di un’atleta che punta a tornare al massimo. Scopriremo tra poco cosa succederà sulla Bald Mountain, ovviamente ci auguriamo che sia una gara tirata ed entusiasmante con la bandiera italiana a sventolare sotto il cielo dell’Idaho…

DIRETTA SUPER-G FEMMINILE: PER UNA STAGIONE DA RECORD

Manca sempre meno alla diretta super-G femminile Sun Valley, per Federica Brignone la coppetta di specialità sarebbe la seconda in carriera perché, a conferma di come negli anni sia riuscita a diventare estremamente versatile, ne aveva già conquistata una nel 2022, una stagione in cui almeno in super-G aveva dominato con tanto di doppietta azzurra, perché al secondo posto nella speciale classifica era giunta una Elena Curtoni che invece quest’anno, sia pure con qualche prova positiva, ha faticato a trovare il suo ritmo al pari di Marta Bassino, dunque due sciatrici a caccia di riscatto.

Il super-G in epoca recente è stato territorio di conquista soprattutto per la già citata Lara Gut-Behrami: ben cinque coppette per lei comprese le ultime due, ma dopo la vittoria di Garmisch a fine gennaio la svizzera non è più salita sul gradino più alto del podio, e il suo calo ha permesso alla Brignone, che ci ha messo moltissimo del suo, di prendere il largo in Coppa del Mondo rendendo queste finali nella Sun Valley un po’ meno intriganti. Resta il fatto che appunto la coppetta di specialità si debba ancora assegnare, dunque almeno oggi vivremo una gara sul filo dei centesimi e allora non vediamo l’ora di raccontarla…